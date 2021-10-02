В Украине взлетят цены на сигареты: как изменят правила и сколько будет стоить пачка

В Украине уже с 1 января пачка сигарет в среднем может подорожать на 8 грн. Кроме того, в законопроекте №5600, который уже приняли в первом чтении, ужесточат правила для табачной сферы. Это также может отобразится на ситуации на рынке.

О том, как и почему будут дорожать сигареты в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине акцизы на сигареты повышают уже в течение нескольких лет каждого 1 января. Но вот цены на табачные изделия растут только с марта-апреля. Объясняется это просто: производители забивают склады продукцией, на которую посчитали еще старый акциз, а потом месяцами распродают ее.

Такие действия называются форстолинг. И чтобы избежать этого, в новом законе прописали: если за месяц продать сигарет на 15% больше, чем в среднем за месяц за последние три квартала, то придется заплатить акциз выше – применят коэффициент 1,5. Это фактически не позволит продавать дешевые сигареты по старому акцизу.

Видео дня

"Часто производители и импортеры перед повышением акцизного налога накапливают запасы продукции. Как известно, они имеют право дореализовать товар, который был изготовлен под старым акцизом. По факту, акциз повышен, а изделия еще месяц продают под старым акцизом в большем, чем обычно объеме и по новой цене", – поясняет член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Устенко.

Стоит отметить, что помимо легального рынка также существует контрабанда (самая распространенная схема, когда сигареты поставляют якобы для duty free, акциз не платят, но затем продают товар внутри страны). И контрабандные сигареты могут стоить в два раза дешевле, чем легальные.

Кардинально на стоимость сигарет новая норма не повлияет, в лучшем случае не позволит отсрочить рост цен. Как рассказал OBOZREVATEL эксперт ОО "Жизнь" Дмитрий Купира, по массовому производству сигарет такой шаг тоже не ударит.

"По моему мнению, нет оснований считать, что принятие законопроекта №5600 может существенно повлиять на массовое производство сигарет. В нем есть изменение базы налогообложения некоторых табачных изделий. Но если говорить об акцизных ставках, на которые часто жалуются табачные компании, законопроект №5600 их не меняет. Потому оснований для роста цен на табачные изделия №5600 не несет", – поясняет Купира.

В то же время эксперт считает, что государство должно создать такие условия, при которых цены на табачные изделия растут быстрее, чем платежеспособность граждан. Ведь курение влияет на здоровье и государство должно принимать меры, чтобы люди курили меньше.

Как добавил Устенко, законопроект решит и вторую проблему – теневая реализация табачной продукции, которая идет "мимо кассы" за наличные. Этим сейчас очень грешит розничная торговля. "Производитель или импортер сразу заранее платит 5% и таким образом мы получаем дополнительные средства в бюджет. Украина в целом только выиграет, поскольку за эти деньги будут строиться, школы, дороги, больницы", – пояснил нардеп от "Слуги народа".

Принятым в Украине законопроектом предусмотрена такая тенденция:

в 2022 году стоимость каждой пачки сигарет в среднем может увеличится на 8 грн и составит 50 грн;

в 2023 году сигареты подорожают еще на 20 грн;

к 2025 году сигареты подорожают до 100 грн за пачку.

"Мы взяли на себя определенные обязательства, мы должны привести цены на сигареты в соответствие с уровнем, который на сегодняшний день есть в Европе", – пояснил экономист Максим Праздиков.

Для европейцев такое условие – возможность, в частности, избежать перетока дешевых украинских сигарет на их рынок. И хотя в законопроекте №5600 не предусмотрено подорожание сигарет, этого избежать не удастся, рассказывает OBOZREVATEL директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

В то же время, по его словам, если бы конкуренция на табачном рынке в Украине была выше, сигареты могли бы даже подешеветь. Дело в том, что в законопроекте №5600 предусмотрены изменения методологии начисления акциза. Акцизная нагрузка переходит с розничной торговли на оптовую.

"Понятно, что цена розничная всегда выше, чем цена оптовая, – объясняет Несходовский. – В розницу наценка идет 50% иногда и до 100%. Соответственно, акциз уменьшится минимум в два раза. Если была бы конкуренция, тогда потребителям предлагали бы лучшие условия. Но на этом рынке конкуренция сейчас минимальная. Потому цены останутся такими же, несмотря на то, что поменяются подходы к начислению акциза".

В течение ближайших лет избежать подорожания сигарет в Украине не получится. С одной стороны, повышения акцизов позволит значительно наполнить бюджет нашего государства, а с другой – сделает курение доступным не для всех.