В Украине "заморозят" зарплаты, чтобы понравиться МВФ: чего ждать от госбюджета

В Украине минимальную зарплату в 2022 году повысят всего на 3% (или 200 грн, до 6700 грн), в то время как цены в следующем году вырастут более чем на 6%. Фактически это означает "замораживание" зарплат. На такой шаг Кабмин пошел для того, чтобы выполнить рекомендации МВФ и получить очередной кредитный транш.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Отметим, даже из данных о повышении зарплат видно: в каком году Украина получала кредит, а в каком – нет. Так, в 2021-м, до переговоров с МВФ, минималку повысят на 1500 грн (с 5 до 6,5 тыс. грн). А в бюджете на 2022-й уже всего на 200 грн.

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"Я так понимаю, правительство хочет получить деньги от МВФ, потому сейчас они не закладывают в бюджет никаких позиций, по которым у Фонда могут быть серьезные вопросы", – озвучил свою версию директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. С этим же согласен и бывший министр соцполитики Андрей Рева.

И хотя ранее и в Кабмине, и в монобольшинстве рассказывали о грядущей реформе прожиточного минимума, росте зарплат и пенсий, в главном финансовом документе прописали совершенно другие цифры. Ни высоких зарплат, ни ощутимого повышения пенсий не будет. Зато есть шанс получить очередной кредит.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.