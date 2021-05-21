В Украине за монеты номиналом в 25 копеек готовы платить тысячи гривен: может попасться любому

В Украине за редкие монеты номиналом в 25 копеек 1992 года выпуска готовы платить тысячи гривен. На аукционах за такие монеты предлагают от 5 до 7 тыс. грн.

Это следует из данных аукциона Violity.com. Речь идет об уже состоявшихся торгах, деньги за монеты уже выплачены продавцам.

Аукцион закончился 8 мая. Всего было 47 ставок, в результате победило лучшее предложение. На аверсе в центре в окружении орнамента из ягод и листьев номинал – "25 КОПIЙОК" (высота букв увеличивается к центру).

На реверсе между двух элементов, составленных из дубовых листьев и пшеничных колосьев изображён герб Украины (трезубец в геральдическом щите), наверху надпись "УКРАЇНА", внизу дата – "1992".

Похожую монету купил покупатель, который сразу сделал ставку выше рыночной цены. В результате конкурентов на аукционе не было.

Отметим, нумизматы готовы платить десятки и даже сотни тысяч гривен не только за редкие монеты прошлых веков, но и за современные копейки.

Главное условие – они должны отличаться от остальных. Например, браком, годом выпуска, редкой серией. Стоимость таких копеек доходит до сотен долларов. При этом те украинцы, которые разбираются в монетах, находят их у знакомых, на улицах, скупают мелочь в интернете и среди сотен монет находят редкие экземпляры.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн.

Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Деньги можно приобрести в Нацбанке.