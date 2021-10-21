В Украине за современную монету готовы заплатить десятки тысяч гривен: как выглядит

В Украине за монету номиналом в 1 гривню 2002 года выпуска заплатили 41,5 тыс. грн. Особенность такой монеты в том, что на ребре указан другой год выпуска – 2001-й.

Это следует из данных аукциона Violity. Такая монета пользуется особым спросом среди нумизматов, ее можно продать на любом из специализированных аукционах. И чем больше ставок, тем дороже она стоит.

Отметим, что есть и другие ценны монеты номиналом в 1 гривню. К примеру, речь идет о всех монетах в 1 гривню, которые выпущены в 1992-м. В этом году партия монет была экспериментальной, поэтому попались они только счастливчикам.

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Легче всего заметить редкую монету, если на ней есть явные отклонения, например, на обеих сторонах реверс (или аверс), указаны разные годы выпуска, есть брак при чеканке.

Куда сложнее узнать редкую монету, если она выпущена в качестве эксперимента. Например, все монеты номиналом в 15 копеек – экспериментальные. Но вот те, кто разбирается в нумизматике, сможет легко определить ценные деньги.

Если у вас есть сомнения, ценная монета или нет, ее фотографии и описание можно разместить на специализированном форуме. Там нумизматы помогут определить реальную ценность копеек.

Особенность: нестандартный легкий вес в 3,47 грамм

Цена: 3000 грн (аукцион продолжается)

"Найдена тонкая монета 5 копеек 2007 года. Вес 3,47 (-0,8 грамма от нормы) и по толщине 1,30 (-0,2)", – пишет автор.

Особенность: 1(96)-1(96)к магнитная сталь, покрытая никелем

Цена 3501 грн (продано)

Особенность: каштаны из годового набора (выпущены тиражом в 5 тыс. грн)

Цена: 2 095 грн (продано)

Отметим, нумизматы готовы платить десятки и даже сотни тысяч гривен не только за редкие монеты прошлых веков, но и за современные копейки. Главное условие – они должны отличаться от остальных. Например, браком.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Деньги можно приобрести в Нацбанке.