В Украине за монету в 50 копеек готовы заплатить от 1000 грн: как выглядят

В Украине нумизматы готовы заплатить за монету номиналом в 50 копеек более 1000 грн. Монета при этом должна быть 1996 года выпуска, или же отличаться тонким трезубцем и особой трапецией.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Редкие монеты можно встретить в копилке или даже кошельке любого украинца. Некоторые из них можно определить по особым приметам, другие же (монета 1996 года) редкиие своим годом выпуска.

50 копеек 1996 года

цена от 100 до 1000 грн.

50 копеек 1996 года выпущена небольшим тиражом. Есть две разновидности: с крупной насечкой (100-150 грн), с мелкой насечкой (600- 1000 грн).

50 копеек 1992 года

особенность: с "трапециями"

цена от 5 до 2000 грн

Чтоб найти редкие 50 копеек 1992 года, смотрите на промежутки между листом и отростком. Искать нужно промежутки в форме трапеций. 50 копеек с трапециями и мелкой насечкой стоят 2-5 грн. Если на гурте 7 крупных насечек, такая монета будет стоить 20-50 грн, а если 8 средних насечек – цена увеличивается до 900-2000 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Деньги можно приобрести в Нацбанке.