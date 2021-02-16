В Украине за монету в 50 копеек готовы заплатить от 1000 грн: как выглядят

Александр Литвин
Александр Литвин
Личные финансы
1,5 т.
Нацбанк

В Украине нумизматы готовы заплатить за монету номиналом в 50 копеек более 1000 грн. Монета при этом должна быть 1996 года выпуска, или же отличаться тонким трезубцем и особой трапецией.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Редкие монеты можно встретить в копилке или даже кошельке любого украинца. Некоторые из них можно определить по особым приметам, другие же (монета 1996 года) редкиие своим годом выпуска.

  • 50 копеек 1996 года

  • цена от 100 до 1000 грн.

Как выглядят ценные 50 копеек

50 копеек 1996 года выпущена небольшим тиражом. Есть две разновидности: с крупной насечкой (100-150 грн), с мелкой насечкой (600- 1000 грн).

  • 50 копеек 1992 года

  • особенность: с "трапециями"

  • цена от 5 до 2000 грн

Как выглядят редкие 50 копеек

Чтоб найти редкие 50 копеек 1992 года, смотрите на промежутки между листом и отростком. Искать нужно промежутки в форме трапеций. 50 копеек с трапециями и мелкой насечкой стоят 2-5 грн. Если на гурте 7 крупных насечек, такая монета будет стоить 20-50 грн, а если 8 средних насечек – цена увеличивается до 900-2000 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Деньги можно приобрести в Нацбанке.

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