В Украине за монету в 15 копеек готовы заплатить тысячу долларов: как выглядит

В Украине за монету номиналом в 15 копеек 1992 года выпуска, которая отчеканена штемпелем без заготовки, готовы заплатить более тысячу долларов. Такая "копейка" может попасться любому украинцу.

Удостовериться в подлинности монеты можно на специальном форуме. Монета номиналом в 15 копеек по цене в 1,1 тыс. долларов (29,9 тыс. грн) продают на специальном аукционе.

"Монета отчеканена штемпелями, которые ранее соударялись без заготовки. По этому на монете просматривается аверс и реверс других сторон. Данные бракованные штемпеля известны, они как гарант подлинности", – говорится в обсуждении.

Любая копейка 1992 года со ступенчатой верхушкой правого верхнего листа стоит от 30 до 50 грн. А если у монеты еще будут большие ягоды, это может оказаться очень редкая разновидность 1.35АА. В 2019 году такую монету продали на аукционе за 11 тыс. грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине за некоторые монеты в номиналом 25 копеек готовы заплатить в 40 раз больше номинала – от 1000 грн. Особая монета может оказаться в кошельке или копилке любого.