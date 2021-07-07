В Украине яйца могут взлететь в цене почти вдвое: когда и сколько заплатим

В Украине яйца могут подорожать почти вдвое – до 40 грн. Цена десятка яиц может взлететь уже в августе и продержаться на таком уровне до весны 2022-го. Подорожание связано с уменьшением производства.

Об этом рассказала аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин, сообщает "РБК-Украина". "Примерно с августа начнет расти цена на куриные яйца, и она может достичь пика, который мы наблюдали в феврале – около 40 грн за десяток. Эта цена, скорее всего, будет держаться до следующей весны", – заявила специалист.

Отмечается, что сокращение производства связано с ростом на 60% стоимости кормовых культур для птицы. В таких условиях производители практически работают в убыток.

Видео дня

"В июне 2021 года цена на основные кормовые культуры – пшеницу и кукурузу – возросла на 60%, в то же время цена на яйца упала на 5-7% по сравнению с июнем прошлого года. В таких условиях производителям трудно работать из-за высокого уровня убыточности", – подытожила Литвин.

Напомним, в Украине на текущей неделе активизировали сбор урожая голубики открытого грунта. Цены на мелкооптовые партии варьируются в диапазоне 250-350 грн/кг.

Это в среднем на 20% дешевле, чем на первые партии в предыдущем сезоне. При этом старт сезона в 2021-м задержался на 10-14 дней. Первые партии грунтовой голубики появились на рынке еще в конце прошлой недели, но объемы были очень ограниченными.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: