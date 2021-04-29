В Украине взлетят цены на продукты: эксперты назвали причины

В Украине быстро дорожают цены на подсолнечное масло, хлеб, яйца, мясо и молочную продукцию. По прогнозам экспертов, удара по кошельку не избежать– подорожание продолжится.

Об этом говорится в материале издания "Фокус". Ключевая причина удорожания – пандемия COVID-19, повлекшая вереницу негативных последствий для мировой экономики. Это и нарушение логистики, и кризис на рынке труда, и убытки бизнеса из-за карантинных ограничений.

Также существенное влияние на цены оказали сокращение урожая во многих странах, эпидемия птичьего гриппа, которая задела агросектор Евросоюза, и африканская чума в Китае, бушующая там второй год подряд. В итоге поголовье свиней там за 2019-2020 годы сократилось чуть ли не вполовину.

Отмечается, что объемы производства сельхозпродукции и продуктов питания, а также их потребление в 2021-м тоже вырастут. Согласно данным аналитического агентства USDA министерства сельского хозяйства США, в агросезоне 2020-2021 (с июня по май), мировое производство зерновых увеличится на 10 млн т. В частности, по оценкам ФАО, производство пшеницы достигнет рекордного уровня –785 млн т, а это на 1,4% больше, чем в 2020-м. При этом потребление зерновых в сезоне 2020–2021 составит почти 2,8 млн т, что на 2,4% выше, чем годом ранее.

А вот запасы зерновых в мире за 2021 год сократятся на 1,7%, до 808 млн т. Это означает, что население будет съедать запасы быстрее, чем страны могут их пополнять, что держит высокие цены на зерновые. Так, с ноября 2020 года по апрель 2021-го цены на пшеницу выросли более чем на 10%, на кукурузу – почти на 50%.

Главный рекордсмен по темпам роста цен – растительные масла. Стоимость пальмового с апреля 2020-го по апрель 2021 года выросла на 90%, соевого – на 131%, а подсолнечное подорожало на 95%.

Подорожание не обошло стороной и рынок мяса и молочную продукцию. Индекс цен ФАО на мясо с начала года поднялся более чем на 4%, а на молочную продукцию – на 8%. В подорожании мяса опять виноват Китай, который активно импортирует птицу и особенно свинину, пытаясь восполнить потери после эпидемии африканской чумы.

По росту цен Украина не отстает от глобальных тенденций. По данным Госстата, инфляция в стране в I квартале составила 7,4% по отношению к аналогичному периоду 2020 года. А всего за год с марта 2020-го по март 2021-го потребительские цены выросли на 8,5%.

Хлеб за год вырос в цене почти на 15%, мясо – на 6%, подсолнечное масло – на 50%, сахар – на 65%, а яйца подорожали более чем в два раза. "Мы вошли в период ценового роста, который не ограничится одним сезоном. Цены будут расти как на зерно, так и на масличные культуры", – говорит руководитель аналитического департамента ProAgro Мария Колесник.

Напомним, пасхальная выпечка в 2021 году подорожала на 21%. Теперь кулич будет стоить 81 грн против 70 грн в 2020-м. На основные ингредиенты существенно выросли цены.

Как ранее писал OBOZREVATEL: