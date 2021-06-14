В Украине взлетят цены на квартиры: когда и как правильно покупать

Жилье на вторичном рынке недвижимости дорожает. В среднем в Киеве цены выросли на 10-15% за последний год, говорят опрошенные риелторы. Это радует продавцов, которые могут пристроить свое жилье подороже, и сильно расстраивает покупателей.

О том, как и почему изменятся цены на жилье и что сделать, чтобы правильно его выбрать, читайте в материале OBOZREVATEL.

"Выбор квартир сейчас небольшой, запросы от клиентов поступают, а предложить им почти нечего", – разводит руками директор агентства недвижимости "Брок-Риелти" Дмитрий Корчев.

По оценкам риелторов, каждый второй покупатель квартиры – это инвестор, т.е. человек, который в этих самых апартаментах жить не намерен.

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А планирует сдавать их в аренду или перепродать через полгода-год и неплохо заработать – цены на квартиры растут уже второй год подряд. И если в Украине не случится экономических потрясений, жилье продолжит дорожать и в этом году. Самым же большим спросом пользуются единички в домах не старше 20 лет, которые легче всего сдать в аренду. Сейчас их готовы снимать за 11-15 тыс. грн в месяц без учета затрат на коммунальные услуги, которые оплачиваются дополнительно.

По нескольким причинам. В прошлом году сформировался отложенный спрос – потенциальные покупатели не ходили на просмотры из-за пандемии коронавируса COVID-19 и перенесли приобретение квартиры на этот год. Некоторые украинцы за время локдауна поняли, что им некомфортно жить и работать в апартаментах небольшой площади, поэтому решились продать свою квартиру, доложить $5-10 тыс. и купить жилье побольше.

"Недвижимость в Украине остается самым популярным и самым понятным инструментом для сохранения средств. А куда еще вкладывать? Дробить заработанное на части и носить по банкам или покупать золото, в котором никто не разбирается, кроме профессионалов?", – говорит вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.

Все зависит от того, когда собственник получил право собственности на квартиру. Если документы оформлены более трех лет назад, то нужно уплатить 2% от суммы сделки (пенсионный фонд и госпошлина) и дополнительно - услуги нотариуса, которые составляют в среднем 3 тыс. грн. Если же жилье было куплено или оформлено менее трех лет назад, то дополнительно к этим 2% нужно заплатить еще 5% от стоимости квартиры и 1,5% - военный сбор. Итого – 8,5% от цены на квартиру. Как правило, налоги делят пополам между покупателями и продавцами.

На рынке недвижимости существует сезонность – это весна и осень, когда активность покупателей самая высокая. Тогда же выше шансы продать жилье быстро и это хорошее время для продавцов. Покупателям, наоборот, лучше заключать сделку летом или зимой, когда можно торговаться сильнее, чем "в сезон".

Список документов предоставляет нотариус, выбирать которого лучше покупателю. В основном, он заранее просит у покупателя и продавца паспортные данные, идентификационный код, свидетельство о браке. Собственник квартиры предоставляет свидетельство на право собственности и технический паспорт, а также документы об оценке квартиры. Все данные, как правило, проверяются за несколько дней до свадьбы по реестрам. В день сделки стороны подписывают документы и через час – расходятся. Покупателю выдается выписка из Государственного реестра имущественных прав – лист бумаги с номером записи и подписью нотариуса.

В договоре можно указать любую сумму сделки, но не ниже, чем указал оценщик. "Никто не хочет платить больше, поэтому оценку максимально занижают. И тогда налогов надо платить меньше. И если для продавца – это отличный вариант, то для покупателей – это риск", - говорит нотариус по имени Валентин, пожелавший остаться неназванным. Теоретически продавец может расторгнуть соглашение купли-продажи жилья, но в этом случае покупателю вернут только прописанную в договоре сумму. Если уплачено было больше, то доказать это будет невозможно.

По нормам украинского законодательства, платить наличными можно за покупки, стоимость которых не превышает 150 тыс. грн. Все что свыше – перечисляется через банк с соблюдениями требований финансового мониторинга. Это значит, что банк потребует документы, которые объясняют источник происхождения средств. Это может быть справка с работы об официальном размере заработной платы, документы о продаже квартиры или машины, о снятии депозита и пр.

"Большинство людей все равно рассчитываются за покупку квартиры наличными. У многих нотариусов в отдельном кабинете стоит аппарат, который позволяет пересчитать деньги и проверить их. А справки в банках заказывают липовые, т.е. по бумагам средства прошли через банк, а по факту – нет", – рассказывает риелтор Олег. Стоимость такой справки составляет в среднем 3-4 тыс. грн. Это затраты тоже часто делят между покупателем и продавцом.

Цены на квартиры будут расти осенью, считает Дмитрий Корчев. Предпосылкой для этого является удорожание жилья в новостройках, на которое ориентируются покупатели квартир на вторичке, а также небольшое предложение. Продавцы ждут роста цен, поэтому и снимают апартаменты с продажи.