В Украине взлетят цены на алкоголь: как из-за нового закона подорожает бутылка

В Украине с 2022-го увеличится стоимость ликеро-водочной продукции и пива из-за перерасчета ставок. В результате пиво крепостью в 8% (из расчета за бутылку) подорожает на 2,1 грн.

Это следует из принятого в Верховной Раде законопроекта №5600. Так, на данный момент пиво, независимо от крепости, стоит 2,78 грн. А по новым правилам цена будет разной:

крепостью в 4% – подешевеет на 39 копеек;

крепостю в 8% – подорожает на 2 грн 1 копейку.

Акцизный налог на ликеро-водочную продукцию повышается на 5%. Кроме того, из-за изменения механизма расчета акциза на пиво ставка налога на пенный напиток увеличивается на 8%. Теперь с 1 января 2022 года пиво будет облагаться по ставке 59,82 грн за 1 л этилового спирта, затраченного на его производство. Сейчас действует налог в размере 2,78 грн за литр пива независимо от крепости.

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Отметим, повышение акцизов в том числе может позволить и сократить потребление алкоголя. Такая норма, к примеру, с сигаретами позволяет сократить число курильщиков. Правда, параллельно с этим необходимо бороться с нелегальным теневым рынком, который традиционно набирает обороты при росте цен на легальную продукцию.

Однако, уже сейчас по разным оценкам в Украине каждый второй литр крепких алкогольных напитков – контрафакт. Из-за этого бюджет страны теряет как минимум 8 млрд грн. Кроме того, регулярно происходят смертельные отравления контрафактным алкоголем.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, в Украине в 2022 году каждая пачка сигарет подорожает как минимум на 8 грн. Это произойдет уже с января из-за повышения акциза на 20%.