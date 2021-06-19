В Украине взлетело количество сезонных вакансий: кому платят 30 тыс. в месяц

В Украине количество вакансий в отельно-ресторанной сфере выросло почти на 20%. Традиционно летом растет спрос на поваров, официантов, администраторов, барменов. Некоторые из них могут претендовать на зарплату в размере 30 тыс. грн.

Об этом OBOZREVATEL рассказала руководитель отдела по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина. Каждый год с приходом лета отельно-ресторанная сфера нуждается в рабочих руках больше обычного – особенно это касается кафе, отелей и ресторанов, которые работают на морских или озерных побережьях, куда люди приезжают отдохнуть.

Что же касается зарплат, которые сейчас предлагают в отрасли, то соискатели могут рассчитывать в среднем на такие доходы:

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Повар – 10000-30000 грн.

Официант – 10000-15000 грн.

Бармен – 10000-15000 грн.

Администратор ресторана – 15000-30000 грн.

Уборщица в ресторан – 5000-10000 грн.

Работники, на которых сейчас есть повышенный спрос среди работодателей, – повар, официант, бармен, администратор ресторана и уборщица в ресторан. Кирильевнина отмечает, что обычно на летний сезон отели и рестораны начинают искать работников в мае, но в прошлом и в этом году ввиду непростой ситуации на рынке труда из-за ковида некоторые компании начинали процесс подбора персонала на лето уже с конца марта.

"Работодатели часто делятся с нами своей болью, что закрывать вакансии в этой сфере сейчас непросто. Многие работники из-за постоянных запретов или ограничений деятельности отелей, кафе и ресторанов вынуждены были уходить в неоплачиваемые отпуски или вообще попали под сокращение, ведь не каждый бизнес может позволить себе сохранить зарплату сотрудникам в период карантинных ограничений. Поэтому люди сменили род деятельности на более стабильный, где они не будут переживать по поводу увольнения, сокращения или невыплаты зарплаты из-за ковида", – говорит эксперт.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине минимальная зарплата за три года увеличится с 6 до 7,6 тыс. грн. В следующем году повышение составит всего 200 грн.