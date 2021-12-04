В Украине взлетело число вакансий: какая специальность оказалась самой всотребованной

В Украине в ноябре по сравнению с октябрем количество вакансий увеличилось на 18%. Самая популярная специальность – разнорабочий. Затем идут: сборшики, грузчики, электрики и упаковщики.

Об этом OBOZREVATEL рассказала Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble. "В октябре наиболее часто-размещаемыми вакансиями были упаковщик, комплектовщик, торговый представитель со своим автомобилем, продавец-консультант, грузчик. В ноябре ситуация несколько изменилась, и работодатели чаще всего предлагали работу разнорабочим, сборщикам, грузчикам, электрикам и упаковщикам", – поясняет эксперт.

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Также в ноябре активность соискателей работы по Украине выросла на 11% в сравнении с октябрем.

Наибольшую активность в поиске работы проявили соискатели в Харькове (на 40% больше поисковых запросов в ноябре), Одессе (на 31% больше поисковых запросов в ноябре), и Луцке (на 28% больше поисковых запросов в ноябре).

Вакансии, на которые в последний месяц осени вырос спрос по всей стране – водитель (+25%), охранник (+23%), мерчендайзер (+18%).

Отметим, самая низкая средняя зарплата, по данным Госстата, в Черновицкой области (всего 10,9 тыс. грн). Больше всего традиционно зарабатывают в столице – 20,6 тыс. грн. Разница в средних зарплатах между Киевом и Черновицкой областью превышает 9 682 грн (за месяц она увеличилась на 182 грн).

Традиционно больше зарабатывают в крупных городах. В небольших населенных пунктах размер заработной платы может быть в разы ниже.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.

в Украине произошел всплеск спроса на продавцов, бариста и автослесарей. Заработная плата некоторых таких специалистов может достигать около 30 тыс. грн в месяц.

украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.