newspaper
img

В Украине взлетели цены на важный овощ: подорожание составило почти 30 грн/кг

Роман Костюченко
Личные финансы
1 минута
11,9 т.
Цены на помидоры выросли

В Украине значительно подорожали помидоры. По состоянию на 28 февраля стоимость, к примеру, красных составляет 112,55 грн, что почти на 30 грн превышает среднемесячную цену января в 83,93 грн.

Видео дня

Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов красные помидоры стоят (за 1 кг):

  • Megamarket – 144,9 грн;
  • Auchan – 120,4 грн;
  • Varus – 99,9 грн;
  • Novus – 84,99 грн.

Еще больше подорожали помидоры розовые – почти на 33 грн/кг, со 161,4 грн до 194,05 грн. Цены в магазинах (за 1 кг):

  • Metro – 239,1 грн;
  • Novus – 149 грн.

А помидоры "сливка" выросли в цене практически на 40 грн/кг – со 104,74 грн до 143,66 грн. В супермаркетах их продают по (за 1 кг):

  • Metro – 145,5 грн;
  • Auchan – 139 грн;
  • Varus – 119,9 грн;
  • Novus – 139 грн;
  • Megamarket – 174,9 грн.
В Україні значно подорожчали помідори

Почему цены взлетели

Как объясняют аналитики East Fruit, цены на помидоры взлетели ввиду отсутствия поставок из Турции. Также на это повлияли планы большинства украинских представителей тепличных комбинатов приступить к массовой реализации нового оборота томатов лишь в конце марта.

"Таким образом представители оптовых компаний получили возможность в очередной раз повысить отпускные цены на импортную продукцию. Стоимость импортных томатов в Украине уже в среднем в 1,8 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом большинство представителей оптовых компаний не исключают очередного повышения цен", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине выросли цены и на лук. К примеру, репчатый подорожал сразу на 16,21 грн/кг: со среднемесячных 34,89 грн в январе до 51,1 грн по состоянию на 27 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!