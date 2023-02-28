В Украине взлетели цены на важный овощ: подорожание составило почти 30 грн/кг

В Украине значительно подорожали помидоры. По состоянию на 28 февраля стоимость, к примеру, красных составляет 112,55 грн, что почти на 30 грн превышает среднемесячную цену января в 83,93 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов красные помидоры стоят (за 1 кг):

Megamarket – 144,9 грн;

Auchan – 120,4 грн;

Varus – 99,9 грн;

Novus – 84,99 грн.

Еще больше подорожали помидоры розовые – почти на 33 грн/кг, со 161,4 грн до 194,05 грн. Цены в магазинах (за 1 кг):

Metro – 239,1 грн;

Novus – 149 грн.

А помидоры "сливка" выросли в цене практически на 40 грн/кг – со 104,74 грн до 143,66 грн. В супермаркетах их продают по (за 1 кг):

Metro – 145,5 грн;

Auchan – 139 грн;

Varus – 119,9 грн;

Novus – 139 грн;

Megamarket – 174,9 грн.

Почему цены взлетели

Как объясняют аналитики East Fruit, цены на помидоры взлетели ввиду отсутствия поставок из Турции. Также на это повлияли планы большинства украинских представителей тепличных комбинатов приступить к массовой реализации нового оборота томатов лишь в конце марта.

"Таким образом представители оптовых компаний получили возможность в очередной раз повысить отпускные цены на импортную продукцию. Стоимость импортных томатов в Украине уже в среднем в 1,8 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом большинство представителей оптовых компаний не исключают очередного повышения цен", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине выросли цены и на лук. К примеру, репчатый подорожал сразу на 16,21 грн/кг: со среднемесячных 34,89 грн в январе до 51,1 грн по состоянию на 27 февраля.

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