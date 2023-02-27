В Украине резко подорожал важный овощ: насколько выросли цены

В Украине выросли цены на лук. К примеру, репчатый подорожал сразу на 16,21 грн: со среднемесячных 34,89 грн в январе до 51,1 грн по состоянию на 27 февраля.

Видео дня

Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов цены на репчатый лук установились на уровне (за 1 кг):

Auchan – 45,7 грн;

Novus – 43,89 грн;

Varus – 44,9 грн;

Megamarket – 69,9 грн.

На 12 грн подорожал белый лук. Его цена выросла с 79,9 грн/кг до 91,9 грн/кг.

Цены на синий лук выросли почти на 5 грн: с 50,04 грн/кг до 54,95 грн/кг. В магазинах его продают по:

Novus – 54,99 грн;

Metro – 54,9 грн.

Почему выросли цены

Аграрии объясняют скачок цен на лук дефицитом овоща. "Все запасы иссякли. Местным товаропроизводителям нечего реализовать", – говорится в материале "Голоса Америки".

Еще одна причина – повышение импортных цен, прежде всего в Польше.

"Закупочная цена лука в Польше в период с середины августа 2022 года по последнюю неделю января 2023 года выросла более чем в 2 раза. Причиной такого значительного роста является повышенный экспортный спрос из Украины, вызванный меньшим урожаем в результате боевых действий на ее территории, а также ограниченным сбором в некоторых странах ЕС в результате засух", – рассказали в Минсельхозе Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены же на соленое сало, напротив, резко снизились. По состоянию на 17 февраля 1 кг стоил в среднем 247,7 грн, что на целых 22,5 грн меньше среднемесячной цены января в 270,2 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!