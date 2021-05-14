В Украине выросли цены на алкоголь и сигареты: сколько теперь заплатим

В Украине за год подорожал алкоголь и табачная продукция отечественного производства. Так, среди алкогольных напитков заметнее всего выросло в цене пиво – на 5,2% до 18,35 грн за 0,5 л.

Стоимость 0,5 л водки также выросла – на 1,2% до 93,33 грн. Об этом сообщает "Слово і діло" со ссылкой на Госстат.

Меньше всего подорожание затронуло винную продукцию – всего на 0,8% (до 67,74 грн за 0,75 л). Кроме того, в Украине в апреле 2021-го сигареты с фильтром отечественных марок продавались в среднем по 46,22 грн за пачку (20 шт.), а это на 20,1% дороже, чем в аналогичный период 2020 года. В свою очередь сигареты без фильтра в среднем подорожали на 19,3% – до 41,58 за пачку.

Ранее сообщалось, что в Украине стоимость килограмма гречки с января до мая 2020-го выросла с 40 до 50 грн за кг.

Так, по состоянию на 10 мая в супермаркетах стоимость гречки уже достигла рекордных в этом году 50 грн. Это происходит в том числе на фоне запрета РФ на продажу гречки в Украине.

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