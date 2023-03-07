В Украине ввели новые требования в супермаркетах и магазинах: в Госпотребслужбе рассказали, как защитить свои права 

В Украине с 1 января магазины и супермаркеты, которые работают в населенных пунктах численностью от 5 тыс. человек, обязаны предоставить покупателям возможность расплачиваться с помощью карты. В тех случаях, когда продавец отказывает в возможности использовать безналичный расчет, покупатель может пожаловаться на нарушение своих прав в Госпотребслужбу.

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Как отмечают на сайте ведомства, в 17-й статье закона "О защите прав потребителя" говорится, что потребитель имеет право на безналичные расчеты. Кроме того, право безналичного расчета является частью законного требования законодательства. Отметим, есть некоторые исключения.

Так, до января следующего года без безналичного расчета могут работать магазины и супермаркеты, которые находятся в населенных пунктах с населением до 5 тыс. человек. При этом, если населенный пункт независимо от того, сколько в нем проживает человек, находился в оккупации или в зоне военных действий, предприниматели имеют право еще в течение трех месяцев работать без безналичного расчета.

В случае, если права потребителя нарушены, он имеет право обратиться в Госпотребслужбу. Бизнес могут оштрафовать за нарушение прав потребителя. Отметим, кроме того, украинские супермаркеты обязаны самостоятельно оплачивать товары, которые повреждены в торговом зале до покупки. Важно при этом отметить, что если покупатель специально повредил товар, то это является хулиганством.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие схемы чаще всего используют супермаркеты. К примеру, в торговом зале и на кассе могут использовать разные ценники.

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