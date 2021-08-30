В Украине ввели новые тарифы на газ: зимой можно платить на 40% меньше

В Украине ввели сезонные тарифы на газ: клиенты могут равномерно платить в течение всего года и за счет этого сэкономить в отопительный сезон до 40%. При этом платить придется равными частями ежемесячно, а не только за тот объем голубого топлива, который использовали.

Как рассказала в комментарии "Главкому" замглавы "Ассоциации поставщиков энергоресурсов" Евгения Степанова, за счет того, что платить можно будет равными частями в течение всего года, в отопительный сезон расходы могут уменьшиться на 40% (при условии отопления дома площадью 100 квадратов).

Новые тарифные планы с возможностью ежемесячно платить по среднему объему потребления ввел и "Нафтогаз", и региональные газсбыты. Чтобы воспользоваться такой услугой, нужно написать заявление у своего поставщика.

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Отметим, всех украинцев с мая перевели на годовые тарифы на газ. Они у каждого поставщика свои, при этом месячные цены значительно превышают годовые. К примеру, в сентябре придется заплатить:

"Киевгазэнерджи" повысил цены с 15,76 до 19,8 грн за куб;

"Маргаз" – останется на уровне 8,75 грн за куб;

"Черкассыгаз сбыт" – с 15,6 до 16,76 грн за кубометр.

Как ранее писал OBOZREVATEL, газовые компании Дмитрия Фирташа задолжала десятки миллиардов гривен "Нафтогазу" и оператору ГТС. И пока власти обещают деолигархизацию, вводят санкции против малоизвестных контрабандистов, в Раде решили списать долги скандально известного предпринимателя.