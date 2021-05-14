Украинцы переплачивают за газ компаниям Фирташа, которые задолжали 'Нафтогазу' миллиарды: куда уходят деньги

"Региональная газовая компания" Дмитрия Фирташа задолжала десятки миллиардов гривен "Нафтогазу" и оператору ГТС. И пока власти обещают деолигархизацию, вводят санкции против малоизвестных контрабандистов, в Раде всерьез обсуждают возможность списать долги скандально известного предпринимателя.

Даже после запуска рынка газа для населения абсолютное большинство сферы контролирует одна группа компаний, и это далеко не "Нафтогаз". Реальный "газовый король" – Фирташ. Он владеет около 70% рынка газа для населения, его компаниям предъявляют многомиллиардные долги, которые взыскать практически невозможно.

Именно связанные с Фирташем газсбыты взвинтили цены на голубое топливо в январе 2021-го, что привело к волне протестов по всей стране. И винили в скачке тарифов не бизнесмена, а президента и правительство.

О том, кому украинцы на самом деле платят за газ и сколько задолжала "Региональная газовая компания" Фирташа – читайте в материале OBOZREVATEL.

Лицензию на поставку газа в Украине получили 829 компаний. При этом около 70% рынка находится в руках "Региональной газовой компании" (оценки НКРЭКУ), которой владеет Дмитрий Фирташ. То есть, семь из десяти семей покупает голубое топливо фактически у одной и той же группы компаний.

Остальные 30% делят между собой "Нафтогаз" и десятки более мелких компаний. Именно газсбыты Фирташа в январе прошлого года подняли тарифы почти до 10 грн за куб, в то время как госкомпания продавала голубое топливо всего за 7,2 грн. В результате произошла серия протестов по всей стране, а власти волевым решением ограничили тарифы (это ограничение действовало только до 1 апреля).

Вначале 2021-го на тот момент и.о. министра энергетики Юрий Витренко (сейчас глава "Нафтогаза") заявил, что РГК имеет своих поставщиков в Венгрии. Возможно, через посредников она поставляет голубое топливо от российского "Газпрома", предположил Витренко.

И такая возможность у него действительно может быть. Так, до 2009 года бизнесмен контролировал поставки газа от российского "Газпрома" в Украину через швейцарскую компанию RosUkrEnergo (трейдером владели Centragas Holding AG Фирташа и "Газпром").

Тут стоит отметить, что сам "Нафтогаз" уже много лет "воюет" с РГК Фирташа. По их словам, компании Фирташа задолжали им около 13 млрд грн – забирали газ для нужды населения, но полностью за него не платили. В результате споров "Нафтогазу" даже запретили упоминать в своих сообщениях РГК, рассказывая о долгах.

В РГК говорят, что их наценка находится в пределах 10%. Мол, это общемировая практика. В то же время Витренко утверждает, что на самом деле компании получают сверхприбыль за счет наценки в 30-40% по сравнению с ценами конкурентов.

Но помимо официального заработка, как утверждает американский сенатор Роджер Уикер, есть еще сотни миллионов долларов, которые якобы заработаны с помощью схем. Заявление американского политика опубликовало издание NBC News. Из него следует, что Фирташ только с 2015-го по 2018-й с помощью махинаций с газом мог получить в Украине 1,5 млрд долларов. И все благодаря разницам в тарифах.

Вполне возможно, что реальная прибыль может быть еще выше. И пока американские сенаторы, Atlanic Council и другие международные организации указывают на коррупцию со стороны Фирташа и призывают с ним бороться, АМКУ фактически бездействует, а СНБО наказывает контрабандистов регионального уровня.

До августа 2020-го "Нафтогаз" был обязан поставлять голубое топливо компаниям, которые снабжали газом население. Сейчас это правило не действует. Но у "РГК", как заверяют в НАК, долги остались.

Как решать эту проблему, вопрос открытый. Некоторые предлагают задолженность просто списать (якобы были даже попытки провести подобный законопроект через Раду), другие же считают, что нужно наоборот – за задолженность забирать компании (через процедуру банкротства).

Но загвоздка состоит в том, что Фирташ контролирует не просто 70% поставок газа населению. В его руках стабильность всей выстроенной годами системы. Поэтому так просто засудить и забрать не получится. Это понимают и во властных кабинетах, и в "Нафтогазе".

Под брендом РГК работают:

"Винницагаз", "Волыньгаз", "Днепрогаз", "Днепропетровскгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запорожгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Криворожгаз", "Львовгаз", "Николаевгаз", "Ривнегаз", "Сумыгаз", "Харьковгаз", "Тысменицагаз", "Харьковгоргаз", "Хмельницкгаз", "Черновцыгаз", "Черниговгаз").

Они же владеют:

"Винницагаз Сбыт", "Волыньгаз Сбыт", "Днепропетровскгаз Сбыл", "Житомиргаз Сбыт", "Закарпатгаз Сбыт", "Запорожгаз Сбыт", "Ивано-Франковскагаз Сбыт", "Киевоблгаз Сбыт", "Львовгаз Сбыт", "Николаевгаз Сбыт", "Ровногаз Сбыт", "Сумыгаз Сбыт", "Харьковгаз Сбыт", "Хмельницкгаз Сбыт", "Черновцыгаз Сбыт", "Черниговгаз сбыт".

Стоит отметить, что компания, которая занимается распределением газа (т.н. облгазы), и поставкой голубого топлива (сбыты) разделены. Но обе работают под брендом РГК Фирташа. Если в ваших платежках указано одно из перечисленных выше названий – вы платите за голубое топливо известному предпринимателю со спорной репутацией.

OBOZREVATEL направил запрос в РГК с просьбой прокомментировать наличие задолженности и возможные механизмы выплаты долгов, однако на момент публикации ответ так и не получил.

Уже в ближайшее время станет известно, действительно ли власти решили бороться с олигархами, или же санкции и уголовные дела против Медведчука расчистят дорогу для укрепления влияния Фирташа, у которого для этого и есть и собственные медиа, и неисчерпаемый газовый ресурс.