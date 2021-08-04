В Украине введут вторые пенсии: Шмыгаль анонсировал новшество

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцам будут платить по две пенсии в результате введения накопительной системы. При этом экономический эффект от запуска системы может составить 477 млрд гривен до 2030-го. Отметим, что накопительная система образуется как дополнение к имеющейся солидарной.

Об этом сообщает пресс-служба Правительственного портала. Шмыгаль добавил, что гарантирование вкладов должно быть стопроцентным для пенсионного накопительного фонда.

"По второму уровню должен заработать третий уровень, на котором добровольное пенсионное страхование осуществляется с привлечением негосударственных фондов. Экономический эффект от внедрения накопительной пенсии, по оценкам НКЦБФР, – 477 млрд грн до 2030 года", – сказал глава Кабмина.

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Шмыгаль также рассказал о проделанной работе касательно развития пенсионных накоплений. Так, введение обязательных пенсионных накоплений предусмотрено в трехлетней Бюджетной декларации, которую приняли в Верховной Раде.

Отметим, что постановление о Бюджетной декларации на 2022-2024 годы приняли в Раде еще в июле. Бюджетная декларация являет собой документ, очерчивающий подход к бюджетной политике на среднесрочную перспективу.

Премьер-министр отметил, что накопительная система будет работать в формате дополнительных выплат гражданам. "Мы не отказываемся от индексации, солидарной пенсионной системы. Накопительная система будет работать в формате дополнительных выплат, которую продолжат получать украинцы. Кабмин надеется, что Рада рассмотрит этот вопрос после каникул и уже в этом году будут приняты первые законы", – заявил Шмыгаль на заседании правительства, которое транслировалось на YouTube-канале Кабмина.

Напомним, в Украине с 1 декабря минимальную пенсию 2021-го увеличат с 1854 до 1934 грн. В результате максимальная выплата увеличится на 800 грн: до 19 340 грн.

Такую пенсию могут получать только те украинцы, средняя зарплата которых при наличии 35 лет стажа была почти в семь раз выше средней зарплаты. На данный момент средняя зарплата, которую учитывает Пенсионный фонд, составляет около 12,3 тыс. грн. Речь идет о той цифре, с которой уплачен единый социальный взнос. Реальная же средняя зарплата уже достигла более 14 тыс. грн.

Как сообщалось, средний размер пенсий в стране в прошлом месяце увеличился и составил 3,7 тысяч гривен. Однако же в столице она составляет 5,1 тысяч, а в Тернопольской области лишь 2,9 тысяч гривен.

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