В Украине повысят пенсии по новым правилам: когда и кому

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что в 2022 году предлагается включить пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет в программу адресной помощи. Она также добавила, что данная программа является эффективным инструментом для снижения уровня бедности пенсионеров, которые не могут обеспечивать себя за счет труда.

Если это произойдет, то доходы увеличатся у 1,5 млн пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Также в министерстве разрабатываются и другие предложения в календарь повышения пенсий на следующий год. Так, например, в нем предлагается предусмотреть повышение пенсий людям с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы (с 1 января), индексацию страховых пенсий для 10 млн украинцев и компенсационных выплат для пенсионеров старше 80 лет и для пенсионеров в возрасте от 75 лет до 80 лет (с 1 марта).

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Кроме того, в Минсоцполитики прорабатываются варианты касательно дифференциации соцгарантий пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа.

Напомним, в Украине в 2022-м проведут пять этапов повышения пенсий. Перерасчет коснется абсолютного большинства граждан.

Ране сообщалось, что в Украине средний размер пенсии в июле увеличился до 3,7 тыс. грн. При этом в Киеве платят 5,1 тыс. грн, а в Тернопольской области всего 2,9 тыс. грн.

Также высокие выплаты получают в Харьковской и Луганской областях. Это связано с тем, что в этих регионах находится большое количество промышленных предприятий, шахт, где украинцы получали высокие белые зарплаты.

Как ранее писал OBOZREVATEL: