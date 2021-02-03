В Украине введут две пенсии, а действующие выплаты со временем урежут до минимума: в "Слуге" раскрыли планы

В Украине без введения накопительного уровня пенсионного обеспечения со временем выплаты снизятся до уровня ниже прожиточного минимума.

Такую идею в интервью OBOZREVATEL рассказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. "Если не будет накопительных пенсий, мы честно должны сказать людям, которым сейчас 30 лет, что вы будете получать пенсии гарантировано ниже прожиточного минимума. Премьер-министр Денис Шмыгаль об этом говорил, тогда было много критики в его адрес. Но это же не Шмыгаль придумал, это чистая математика", – сказал политик.

Нардеп уверен, что украинская власть за 30 лет "очень сильно затянула этот процесс". С учетом решения снизить ЕСВ в 2016-м, ситуация в Пенсионном фонде ухудшается. В Украине, уверен Гетманцев, нужно ввести накопительные пенсии параллельно с действующими солидарными.

"Какое-то продолжительное время они будут существовать параллельно, но потом накопительная должна стать основной, а солидарная должна обеспечивать минимальные выплаты. Это как раз и обсуждают. Я не занимаюсь пенсионной реформой, слава Богу. Могу сказать, что окончательного решения нет. Какое учреждение(ия) будет держателем накопительных пенсий – это один из ключевых вопросов", – говорит нардеп.

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