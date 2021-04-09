В Украине вступил в силу закон о "карантинных" 8 тыс. грн: кто получит

В Украине в силу вступил закон, который направлен на поддержку застрахованных лиц в связи с введением ограничительных противоэпидемических мер, которые привели к временной остановке деятельности. Закон предусматривает единоразовую выплату в размере 8 тыс. грн.

Об этом сообщает "Голос Украины". Помощь застрахованным лицам –выплата из госбюджета и местных бюджетов в связи с потерей части зарплаты наемными работниками субъектов хозяйствования, работа которых временно приостановлена в результате введения ограничительных противоэпидемических мер, а также в связи с потерей части дохода физическими лицами-предпринимателями (ФОП), экономическая деятельность которых временно остановлена.

Помощь застрахованным лицам не предоставляется:

наемным работникам, которые на дату обращения работают у субъекта хозяйствования, который не насчитал единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

работникам, средняя зарплата которых превышает 30 тыс. грн в месяц (учитываются все три месяца последнего отчетного квартала, предшествующего месяцу, в котором подается обращение);

работникам, которые работают по совместительству.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины вскоре запустит механизм выплаты госпомощи для ФОПов и наемных работников в "красных" зонах. Так, зарегистрироваться в портале "Дія" для получения средств можно будет уже на следующей неделе.

Глава Кабмина отметил, что этот механизм уже работал зимой. Его возвращают в регионы, которые находятся в "красных" зонах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине для выплаты 8 тыс. грн на тех физлиц-предпринимателей и нанятых сотрудников, которые пострадали из-за карантина, потратят 2,9 млрд грн. Кабинет министров разработал порядок.