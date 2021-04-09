В Україні набрав чинності закон про "карантинні" 8 тис. грн: хто отримає

В Україні набув чинності закон, який спрямований на підтримку застрахованих осіб у зв'язку з введенням обмежувальних протиепідемічних заходів, які призвели до тимчасової зупинки діяльності. Закон передбачає одноразову виплату в розмірі 8 тис. грн.

Про це повідомляє "Голос України". Допомога застрахованим особам – виплата з держбюджету і місцевих бюджетів у зв'язку з втратою частини зарплати найманими працівниками суб'єктів господарювання, робота яких тимчасово припинена внаслідок введення обмежувальних протиепідемічних заходів, а також у зв'язку з втратою частини доходу фізичними особами-підприємцями (ФОП), економічна діяльність яких тимчасово зупинена.

Допомога застрахованим особам не надається:

найманим працівникам, які на дату звернення працюють у суб'єкта господарювання, який не нарахував єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

працівникам, середня зарплата яких перевищує 30 тис. грн на місяць (враховуються всі три місяці останнього звітного кварталу, що передує місяцю, в якому подається звернення);

працівникам, які працюють за сумісництвом.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України незабаром запустить механізм виплати держдопомоги для ФОПів і найманих працівників у "червоних" зонах. Так, зареєструватися в порталі "Дія" для отримання коштів можна буде вже наступного тижня.

Глава Кабміну зазначив, що цей механізм уже працював взимку. Його повертають у регіони, які перебувають у "червоних" зонах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні для виплати 8 тис. грн на тих фізосіб-підприємців та найманих працівників, які постраждали через карантин, витратять 2,9 млрд грн. Кабінет міністрів розробив порядок.