В Украине впервые проиндексируют самые маленькие пенсии: Жолнович назвала суммы

Ежегодная индексация (осовременивание) пенсий в Украине впервые коснется тех, кто получает минимальную пенсию (2093 грн). Их выплаты повысятся на 19,7% от суммы, которая выплачивалась по состоянию на 1 марта 2022 года (1934 грн), т.е. приблизительно на 380 грн, до 2315 грн.

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Ранее повышение минимальных пенсий проводилось вместе с ростом прожиточного минимума, которого в 2023 году не будет. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

Такое повышение коснется приблизительно 4 млн украинцев, подсчитала министр. Решение повысить эти пенсии приняли из-за высокой инфляции, которую обусловила полномасштабная война.

"У нас есть 4 млн пенсионеров, чья пенсия, когда ее рассчитывали, оказалась очень маленькой. Она даже меньше, чем установленная гарантия, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума. Мы им проиндексируем выплату, не пенсию, а выплату. У них, например, пенсия по расчету составляла 1800 грн, но гарантия у нас 2093 грн. То есть мы просто доплачиваем. При таких обстоятельствах как ты тело этой пенсии не индексируй, оно не станет больше 2093 грн, потому что самой суммы не хватает. Для таких людей мы взяли их фактическую выплату по состоянию на прошлый март и проиндексировали ее на 19,7%", – рассказала Жолнович.

В целом же ежегодная мартовская индексация пенсий в 2023 году затронет 10,5 млн пенсионеров, а размер прибавки будет индивидуальным – от 100 грн до 1500 грн. Индексация не распространяется тех, кто имеет пенсию более 20 тыс. грн – это верхний порог выплат, и он повышаться не будет.

Жолнович также признала, что выделенных на социальные нужды в 2023 году 450 млрд гривен не хватает, чтобы покрыть все расходы, которые несут граждане из-за полномасштабной войны, ускорения инфляции и т.д. Однако этой суммы хватит на обеспечение стабильных соцвыплат на уже установленном уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, прибавку к пенсии в 1500 грн получат те украинцы, у кого пенсия по формуле составляет 7500 грн. На 20% вырастут пенсии у тех, у кого были достаточно высокие зарплаты и достаточное количество лет стажа.

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