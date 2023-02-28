Украинцам завтра пересчитают пенсии: некоторые получат на 1500 грн больше

Украинцам с 1 марта пересчитают большинство пенсий. Индексация произойдет на 20% от расчетного размера выплаты. Однако в результате часть украинцев получат значительно меньшую прибавку (от 100 грн).

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О том, кому и как повысят пенсии с 1 марта и почему одним повезет меньше других, читайте в материале OBOZREVATEL.

Кому и как повысят пенсии

Меньше, чем на 20%. В результате перерасчета повышать будут не полную пенсию, а ту, на которую вы заработали по формуле. К примеру, вам 66 лет, вы имеете полный стаж. По формуле ваша пенсия составляет 2100 грн (была небольшая зарплата), но ежемесячно вам платят 2600 грн (минимальная выплата при необходимом стаже и достижении возраста 65 лет).

Во время индексации на 20% вам повысят "голую" пенсию в 2100 грн (прибавка должна быть на уровне 420 грн). Но и после такого повышения расчетный размер пенсии будет меньшим, чем минимально гарантированная законом.

И чтобы не оставить таких пенсионеров без повышения, вместо осовременивания самой пенсии по формуле украинцам повысят гарантированный размер пенсии с 2600 до 3000 грн (прибавка составит около 15%).

Прибавку в 1500 грн получат те украинцы, у кого пенсии по формуле составляют 7500 грн. В то же время прибавку в размере в 20% получат те, у кого были достаточно высокие зарплаты и достаточное количество стажа.

Также увеличат гарантированные размеры пенсии для мужчин, у которых от 35 лет стажа и женщин от 30 лет стажа. Так:

украинцы, которым исполнилось 70 лет будут получать не меньше 2760 грн (сейчас 2300 грн);

те, кому от 70 лет, не будут получать меньше 3120 грн (сейчас 3000 грн).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторые пенсионеры пройдут проверку в результате плановой верификации. Ее проводит Министерство финансов, а данные передают Минсоцу.

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