В Украине вовсю торгуют конфетами из России: продавцов стали наказывать

В Украине продают товары из РФ, ввоз которых запрещен законом. В первую очередь, речь идет о российских конфетах и печенье, но также в стране торгуют чаями и консервами. Делают это как через обычные магазины, так и в Интернете. Например, компании выставляют на продажу продукцию в маркетплейсах по типу Prom.ua. В Госпотребслужбе уже начали проверять магазины и компании.

О том, какие товары запрещены и где их продают – читайте в материале OBOZREVATEL.

Запрещенные товары уже нашли в торговой сети на Харьковщине. Как пишет 26 октября пресс-служба Госпотребслужбы, по результатам инспектирования сняли с продажи конфеты российского производства:

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ПАО "Красный Октябрь" (Москва);

ОАО "Кондитерский концерн "Бабаевский" (Москва);

Фабрика "Победа" (Москва);

АО "АКконд" (Чебоксары).

"Подсанкционные российские товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция завозится и реализуется на территории Украины незаконно. Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно. Удивительно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона", – заявила глава ведомства Владислава Магалецкая.

Сладости от российских производителей продают не только в магазинах, но и на маркетплейсах (к примеру, Prom.ua). Стоит указать, что это не магазин, там торгуют совершенно разные компании, которые и могут выставить на продажу запрещенные товары.

Причем найти "запрещенку" там совершенно несложно. Как видим, в продаже есть множество конфет, которые запрещены постановлением Кабмина, опубликованным на сайте ВР.

В Украине продают много бытовой техники и минеральных удобрений из России. Эксперты говорят, что продукты в обе стороны возят на автобусах, поездах и на собственном транспорте.

"Огромное количество автотранспорта, огромное количество разнообразных, формальных и неформальных пересекают наши границы. И возят граждан в обе стороны, а вместе с ними – товары, посылки, передачи разные", – сказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай для "Факты".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз решил внести в санкционный список относительно России еще восемь человек. Ограничения к ним введут из-за причастности агрессии РФ против Украины.