В Украине вернули индексацию некоторых пенсий: Зеленский подписал закон

В Украине окончательно возобновили индексацию пенсий, которые назначаются по "специальным" пенсионным программам. В частности, речь идет о военнослужащих, госслужащих и ученых. Кроме того, на законодательном уровне установлена дата ежегодной индексации пенсионных выплат в стране – 1 марта. Ранее дату массового повышения пенсий каждый год утверждал Кабмин.

Соответствующий закон №2040-IX (законопроект № 4668) подписал президент Украины Владимир Зеленский, и документ уже вступил в силу. Депутаты Верховной Рады приняли законопроект еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину, 15 февраля.

Закон возобновил ежегодный перерасчет пенсионных выплат для тех граждан, которым по законодательству полагается спецпенсия. Их получателями являются военнослужащие, госслужащие, помощники нардепов, ученые.

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Еще в 2017 году из объектов индексации денежных доходов были изъяты пенсии, которые назначаются по "специальным" пенсионным программам. Таким образом, закон вернул ежегодную индексацию спецпенсий гражданам на общих условиях.

Кроме того, закон возобновил право на досрочную пенсию для отдельных категорий лиц. В частности, предлагается:

назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и других условий;

назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелым редким заболеванием, но которым не установлена инвалидность.

Право на досрочную пенсию также будут иметь женщины, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства, однако при условии достижения ими возраста 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа. При этом лицами с инвалидностью с детства считаются дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Ежегодная индексация пенсий с 1 марта 2022 года состоялась даже в условиях развязанной Россией войны. Перерасчет сделали по всем пенсиям, назначенным до 2019 года (5,9 млн пенсионеров).

В формуле учитывалось годовое повышение на 14% показателя средней заработной платы, учитываемой для исчисления страховых пенсий. В зависимости от индивидуальных показателей (стаж работы и коэффициент заработка) минимальная сумма повышения составила 100 грн, а в среднем пенсионная выплата стала больше на 500 грн.

Также в апреле ежегодно происходит автоматическое повышение пенсий для работающих пенсионеров. Оно затрагивает тех, кто успел заработать как минимум 24 месяца дополнительного стажа. Их выплаты увеличатся с учетом повышенного стажа.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые принимали участие в защите страны в составах территориальных обороны, получат статус ветерана войны. Они смогут претендовать на специальные пенсии. Предусмотрены такие прибавки:

25% минимальной пенсии для участников боевых действий;

от 30 до 60% минимальной пенсии – для тех, кто получил инвалидность.

Минимальная пенсия для участника боевых действий при этом не может быть ниже 210% от общей минимальной пенсии. А те, кто получили инвалидность, меньше 360-650% минимальной пенсии (в зависимости от группы инвалидности).