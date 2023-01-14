В Украине в разгар войны взлетели цены на аренду квартир: во Львовской области дороже, чем в Киеве

В Киеве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 8706 грн (данные за декабрь 2022-го), в то же время во Львовской области цена достигла 10977 грн. В столице за год стоимость снизилась на 10,3%, а во Львовской области - взлетела на 111,5% (с 5191 грн).

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Об этом говорится в данных Госстата. Таким образом, среди всех областей в Украине самые дороги квартиры оказались именно во Львовской области. Из-за большого количества переселенцев спрос на жилье в этом регионе взлетел, а владельцы жилья начали стремительно повышать цены.

В среднем, несмотря на полномасштабную войну, аренда однокомнатной квартиры в Украине подорожала на 32,7%. На втором месте по темпам роста цен оказалась Закарпатская область. Там "однушка" подорожала с 4399 до 8706 грн. В то же время цены снизились:

в Одесской области на 9,5%

в Харьковской области на 30,9%;

в Запорожской области на 2,2%.

В результате, аренда квартиры в Харьковской области в среднем обойдется в 3430 грн за месяц, а в Хмельницкой области (цены выросли на 70,5%) придется заплатить 7165 грн. Незначительно изменилась стоимость в Херсонской, Сумской, Николаевской областях.

В среднем в Украине стоимость однокомнатной квартиры составляет 5699 грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с начала 2022 года аренда 1-комнатной квартиры подорожала практически во всех регионах Украины. Больше всего – в Закарпатской области, где с января средняя цена выросла на 86,8%: с 4313 до 8056 грн (+3743 грн).

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