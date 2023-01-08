"Госвыплаты" на 1 млн грн: в Украине разоблачили мошенников

Мошенники в Украине использовали фишинговые сайты для получения данных банковских карт граждан и последующего присвоения денег. Потерпевшим нанесено более миллиона гривен ущерба.

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Фигуранты задержаны, им объявлено подозрение. Об этом сообщается на портале МВД (Министерства внутренних дел Украины).

"Схему мошенничества разоблачили сотрудники Управления противодействия киберпреступлениям во Львовской области совместно со следственным управлением полиции Львовщины. Организатор подыскивал исполнителей, которые по заказу создавали фишинговые сайты. Далее злоумышленники использовали онлайн-сервисы для массовой рассылки SMS", – говорится в сообщении.

Украинцам поступали сообщения о возможности получения социальных выплат, в частности, Поддержки, помощи от ЕС, различных программ благотворительных фондов. Для этого им предлагалось перейти по ссылке и указать данные банковских карточек, на которые якобы будет зачислена помощь. Сведения, которые пользователи вводили на фишинговых сайтах, автоматически становились известны злоумышленникам. В дальнейшем участники схемы присваивали деньги со счетов потерпевших.

"По предварительным данным, таким образом они обманули более сотни граждан. Общая сумма ущерба составляет миллион гривен. В домах фигурантов работники полиции провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, SIM-карты и ноутбуки, которые использовались в противоправной деятельности", – добавили в МВД.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине мошенники получают данные о банковских картах украинцев (их, в частности, можно купить в интернете), а затем вводят эти данные в иностранных онлайн-магазинах. В таком случае списание средств производится без уведомления клиента и без необходимости подтвердить операцию.

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