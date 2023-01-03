В Украине увеличили налог при покупке авто: сколько нужно заплатить

В Украине с 1 января 2023-го повысили размеры сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации машин. Размер налога зависит от размера прожиточного минимума. Сейчас он составляет 2684 грн, а это на 203 грн больше, чем было в 2022 году.

Видео дня

Как отмечают в Государственном сервисном центре МВД, при покупке легковушки в автосалоне или ввезенной из-за границы, кроме определенных случаев в соответствии с действующим законодательством, нужно платить обязательный пенсионный сбор.

Размер устанавливается следующим образом:

3% – если стоимость авто не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (это 442 860 грн), установленного законом на 1 января отчетного года;

4% – если стоимость легкового автомобиля превышает 165 (442 860 грн), но не превышает 290 размеров прожиточного минимума (778 360 грн) для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

5% – если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (778 360 грн), установленного законом на 1 января отчетного года.

Объектом налогообложения является стоимость автомобиля, определенная в соответствии с договором купли-продажи, договором мены, справкой органов таможенной службы, актом экспертной оценки стоимости автомобиля, другими документами, подтверждающими эту стоимость.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 ноября изменили налоги при продаже квартир. Застройщики должны платить НДС по кассовому методу (дата появления обязательств будет совпадать с датой получения прибыли), а продавцы – подоходный налог с разницы между стоимостью покупки и продажи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!