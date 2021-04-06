В Украине установили механизм индексации алиментов

Роман Груша Личные финансы 14:31, 6.04.2021 Обновлено: 14:32, 6.04.2021

Кабинет министров установил механизм начисления размера алиментов, определенного судом в случае их взыскания государственным или частным исполнителем.

В частности, речь идет о проведении индексации со следующего года после определения размера алиментов. Об этом свидетельствует соответствующее постановление № 278 от 31 марта 2021 года.

Согласно документу, в случае проведения индексации размера алиментов вычисление индекса потребительских цен осуществляется нарастающим итогом, начиная со следующего года с месяца, соответствующего месяцу установления размера алиментов.

Кроме того, уточнены отдельные положения порядка проведения индексации денежных доходов населения, которыми предусматривается урегулировать вопрос начисления индексации:

  • денежного обеспечения военнослужащих, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава, должностных лиц таможенной службы;

  • денежных доходов в случае их повышения не с 1 числа месяца, пропорционально времени, отработанному до и после повышения доходов.

Если повышение дохода произошло не с 1 числа месяца, сумма индексации определяется из расчета полного рабочего времени/количества календарных дней в месяце, а выплачивается пропорционально отработанному/служебному времени.

Размер алиментов в 2021 году

На детей до 6 лет с 1 декабря нужно платить 961 гривню в месяц, на старших детей – 1 198 гривень.

На графике гарантированные суммы обозначены синим цветом. Их увеличение предусмотрели еще с 1 июля 2021 года и 1 декабря того же года. Однако гарантированные суммы назначаются только тем родителям, у кого низкий доход. Если доход достаточный, то суд может обязать одного из родителей уплачивать как минимум рекомендованную сумму алиментов, равную одному прожиточному минимуму.

С 1 декабря это 1 921 грн для детей в возрасте до 6 лет и 2 395 грн для детей от 6 до 18 лет.

Если ребенок после 18 лет продолжает обучение, то отец или мать, которые не проживают с ребенком, должны продолжать платить алименты, пока длится обучение, но не дольше, чем до 23 лет. С 1 декабря гарантированный размер алиментов на совершеннолетних детей, обучающихся составит 1 095 гривень.

Максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов для ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 25 сентября вступил в силу закон о ежегодной индексации алиментов. Он предусматривает, что определенную судом сумму выплат будут пересчитывать.

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