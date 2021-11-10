В Украине упал спрос на одну из специальностей без высшего образования: кто может остаться без работы

В Украине значительно снизился спрос на уборщиков. Зарплата для них, зависимо от продолжительности рабочего дня, составляет от 4000 до 15 000 грн в месяц.

Как рассказала Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble, говорит, что работа уборщиц часто имеет характер – аналитика показывает, что наибольший спрос весной и достигает пика летом. С осени начинается спад, вакансий становиться меньше.

Это можно объяснить повышенной потребностью в специалистах по уборке в отелях, кафе и ресторанах, которые работают в туристических регионах страны в летний период, когда люди больше путешествуют и отдыхают.

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Согласно данным Jooble всего сейчас доступно около 4000 вакансий для уборщиков (клинеров) по всей Украине. Зарплатная вилка в этой профессии сейчас начинается от 5000 грн. в месяц, в наиболее высокооплачиваемых вакансиях указывают и 15000 грн. в месяц.

Зарплата напрямую зависит от графика и объема работ, уровня компании-работодателя. Существенное влияние на объем зарплат имеет также и география – в городах-миллионниках обычно предлагают более высокую зарплату. Среди городов, где сейчас больше всего вакансий для уборщиков – Киев, Харьков, Днепр.

В большинстве случаев работодатели ищут на такую работу женщин в возрасте от 20 до 50 лет. Популярный предлагаемый график работы – посменный 2/2 или 3/3 дня, с 8:00 до 21:00.

Отметим, самая низкая средняя зарплата по данным Госстата в Черновицкой области (всего 10,9 тыс. грн). Больше всего традиционно зарабатывают в столице – 20,6 тыс. грн. Разница в средних зарплатах между Киевом и Черновицкой областью превышает 9 682 грн (за месяц она увеличилась на 182 грн).

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