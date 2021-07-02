В Украине упадут цены на овощи и фрукты: что вскоре подешевеет

В Украине холодная весна и дождливое начало лета помогли получить хорошие урожаи овощей и фруктов. При этом на рынке увеличивается предложение малины. Отметим, это помогает производителям и реализаторам снижать цены.

Кроме того, ожидается обильный урожай персиков и яблок. Часть всей продукции попытаются экспортировать за границу. Об этом сообщает Today.ua.

Однако в этом году также ожидается снижение урожаев абрикосов и арбузов. Аграрии дважды пересевали бахчу, поэтому время сбора урожая сместится на август-сентябрь. Отмечается, что цены, скорее всего, будут высокими.

Также в Украине появились смородина, крыжовник и ежевика. Пока цены остаются высокими, а по мере увеличения предложения, стоимость ягод будет стремительно снижаться.

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Напомним, в Украине цена сахара почти вдвое выше, чем в Европе. Это стало причиной подорожания кондитерских изделий на 15-20% в стране. Производители начали проигрывать конкуренцию фирмам из-за рубежа. Ситуация связана с дефицитом сырья.

"На протяжении уже 11 месяцев наша переработка получает сахар по самой высокой в мире цене. Стоимость сахара на Лондонской бирже упала до $432 за тонну, в то время как в Украине цена выросла до более чем $780 за тонну. То есть сегодня цена на сахар в Украине почти в два раза выше, чем европейская цена", – заявил президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдинюк.

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