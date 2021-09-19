В Украине хотят урезать пособия по безработице: в Раду внесен законопроект

В Украине предлагают кардинально изменить подход к выплате пособия по безработице – его размер уменьшится, а продолжительность получения помощи сократится. Это следует из законопроекта № 6067 относительно реформирования службы занятости и социального страхования на случай безработицы, который внесен в Верховную Раду 16 сентября.

Документ уже был одобрен на заседании Кабинета министров как один из приоритетных и стратегических документов правительства. Ожидается, что его реализация позволит уменьшить нагрузку на Фонд соцстраха на случай безработицы и сэкономит последнему 3,3 млрд грн в 2022 году за счет сокращения расходов на материальное обеспечение безработных в стране.

В частности, законопроектом предлагается определять размер пособия по безработице в зависимости от страхового стажа и считать в процентах от средней зарплаты:

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до 5 лет - 50% средней зарплаты;

от 5 до 15 лет - 60%;

от 15 до 25 лет - 70%;

более 25 лет - 80%.

В случае принятия законопроекта безработные со страховым стажем 10-15 лет будут получать пособие по безработице в размере не 70% (как сейчас), а 60% среднего заработка. В выигрыше останутся только те, кто имеет страховой стаж более 25 лет – для данной категории пособие вырастет с 70% до 80% среднего заработка.

В зависимость от страхового стажа поставят и продолжительность выплаты "безработного" пособия. Сейчас все безработные могут рассчитывать на помощь общей продолжительностью не более 360 календарных дней в течение двух лет. После того, как проект Закона примут, сроки получения выплаты станут следующими:

до 5 лет страхового стажа - 180 календарных дней;

от 5 до 15 лет страхового стажа - 240 календарных дней;

от 15 до 25 лет страхового стажа - 300 календарных дней;

свыше 25 лет страхового стажа - 360 календарных дней.

Помимо прочего, будет повышена минимальная граница страхового стажа для определения размера пособия в зависимости от длительности такого стажа. Законопроектом предлагается, чтоб размер выплаты привязывался к трудовой выслуге лет только в том случае, если в течение 18 месяцев перед регистрацией лица как безработного его страховой стаж составлял 12 месяцев. Сейчас такие сроки - 12 и 6 месяцев соответственно.

А вот те безработные, которые будут иметь 6 месяцев страхового стажа за последние 12 месяц получат минимальный размер пособия по безработице.

Еще одним новшеством проекта является то, что пособие по безработице будут выплачивать в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру:

первая половина срока продолжительности выплаты пособия по безработице – 100 %;

в дальнейшем - 50%.

Сейчас действуют такие нормативы: первые 90 календарных дней – 100%, в течение следующих 90 календарных дней – 80%, в дальнейшем – 70%.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января 2022 года в Украине начинает действовать государственная программа, которая будет превращать малообеспеченных и долговременных безработных в предпринимателей. Соответствующий порядок оказания помощи уже утвержден постановлением Кабмина от 21.04.2021 № 397 "Некоторые вопросы содействия экономической самостоятельности малообеспеченных семей".