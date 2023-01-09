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В Украине три монеты по 25 копеек продают за 200 тысяч: как выглядят

Роман Костюченко
Личные финансы
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1,2 т.
В Украине три монеты по 25 копеек продают за 200 тысяч

В Украине продают набор монет в 25 копеек 1992 года за 200 тыс. грн. Монет в наборе три – и каждая отчеканена из разного материала: алюминия, меди и серебра.

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Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. О монетах автор объявления не рассказывает практически ничего – лишь, что они не поддавались реставрации.

В Украине продают набор монет в 25 копеек 1992 года за 200 тыс. грн

Впрочем, по выложенным фотографиям видно, что монеты имеют дефекты. В частности:

  • царапины;
  • потертости.

Отметим, что цена в 200 тыс. грн за набор не окончательная. Монеты продаются по принципу аукциона и, следовательно, до его окончания их стоимость может увеличиться. Закончатся же торги вечером 15 января.

Монет в наборе три - и каждая отчеканена из разного материала: алюминия, меди и серебра

Примечательной является и разновидность монет – 5.1 ДАг. По данным ресурса "Монеты-ягодки", среди коллекционеров она является ценной и такие монеты продают дорого.

"Со штампом 5.1 встречается 2 разновидности монет. Любые 25 копеек с таким аверсом считаются редкими и их можно дорого продать", – рассказывают специалисты. Особенностями же разновидности 5.1 ДАг, отмечают они, являются:

  • средний зуб трезубца округлый, толстый;
  • снизу хвостик буквы Ї касается буквы Н;
  • гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;
  • гурт гладкий, без насечки.

"Гербовая сторона заметно отличается от других разновидностей 25 копеек. На аверсе большинства монет листья и колосья не четкие, плоские, их трудно различить", – объясняют специалисты.

Разновидность монет – 5.1ДАг – считается ценной

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 14 900 грн продают монету в 50 копеек с особым видом брака – инкузным. При таком браке одна из сторон монеты "нормальная", а другая имеет то же изображение, но в зеркальном виде.

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