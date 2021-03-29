В Украине треть малообеспеченных семей, которые получают выплаты от государства, – семьи с безработными трудоспособными людьми. Эта ситуация не может не вызывать возмущение со стороны налогоплательщиков, которые своими выплатами вынуждены их содержать.

Об этом в интервью издания РБК заявила министр социальной политики Марина Лазебная. "Постоянно анализируя программу помощи малообеспеченным, я вижу там треть семей, в состав которых входят трудоспособные неработающие люди, которые часто работают в "теневом" секторе и при этом получают помощь за счет других налогоплательщиков. Это нарушает принцип адресности и не может не возмущать общество", – сказала министр.

В первую очередь такая ситуация возникает из-за большого уровня теневой занятости. Украинцы находят себе работу без официального оформления, не платят налоги и при этом просят выплачивать им помощь за счет чужих налогов.

"Я считаю, что нужно давать удочку, а не рыбу, стимулировать трудоспособных людей работать и выходить на самообеспечение. Когда я смотрю данные по зарегистрированной безработице, то вижу, что нам нужно восстанавливать активные программы занятости и способствовать трудоустройству людей, особенно малоконкурентных, на рынке труда", – добавила Лазебная.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал создать 500 тыс. рабочих мест. При этом в своем интервью глава Кабмина посчитал своей заслугой всех трудоустроенных через центры занятости, хотя с их помощью находили сотрудников и частные предприятия.