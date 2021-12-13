В Украине торговали данными 300 млн человек: номера телефонов и ФИО продавали по цене от 500 грн

В Украине киберполицейские рассекретили и изъяли из незаконного оборота базы персональных данных больше 300 миллионов людей, среди которых граждане Украины, США и стран Европы. Задержали 51 фигуранта. Правоохранители провели 117 обысков по всей стране.

В ноября была проведена операцию "ДАТА" для противодействия незаконному распространению персональных данных украинцев. Об этом сообщает в понедельник, 13 декабря, пресс-служба Киберполиции.

"Действия фигурантов были направлены на незаконное завладение персональными данными граждан, закрытыми сведениями о ведении финансово-хозяйственной деятельности физических и юрлиц, информацией о клиентах банковских и коммерческих учреждений, данными для авторизации на электронных почтовых ящиках, социальных сетях, интернет-магазинах и др", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ходе операции полицейские изъяли около 100 баз персональных данных. В них были сведения более чем 300 миллионов граждан Украины, Штатов и европейских государств.

Помимо этого, киберполицейские Днепропетровской области разоблачили экс-сотрудника сети супермаркетов на продаже конфиденциальных данных. Тот незаконно передавал конкурентам информацию, а сеть в итоге понесла убытки на более 1 млн грн.

Кроме того, обнаружили и прекратили деятельность одного из крупнейших сайтов, где преступники продавали персональные данные граждан. Там содержались сведения о номере телефона, ФИО, месте регистрации людей, а в отдельных случаях даже информация о предоставленных административных услугах. Последние были связаны с использованием транспортных средств.

Как отметил начальник отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Сергей Липка, стоимость баз составляла от 500 грн до 50 тыс. грн. Было изъято в целом больше 90 тыс. гигабайтов информации.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что житель Одессы продавал в сети персональные данные 42 миллионов иностранцев. Каждая из его баз данных стоила до $1 тыс.

В каждой из баз находилось от 100 до 1 тыс. записей по персональным данным людей. Они содержали:

ФИО;

номера телефонов;

номера социального страхования;

паспортные данные;

банковские данные.

Кроме того, злоумышленник сбывал базы с авторизационными данными к учетным записям различных почтовых сервисов. Оплату он получал на электронные кошельки.

Кража данных – это очень опасно. Преступники могут представляться с разными целями от вашего имени, а также оформлять документы или с помощью данных взять на вас кредит. Также могут потребовать заплатить деньги за то, что не будут использовать информацию в своих целях и шантажировать.