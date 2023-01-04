В Украине снова будут отключать свет по графикам: как ими пользоваться

В Украине с 3 января графики отключения электроэнергии действуют в Киевской области. При этом новые графики уже ввели в Одесской, Львовской и других областях (из-за ухудшения ситуации их могут менять на экстренные). В чем отличие новых графиков и как их понять – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Что за три цвета в графике?

Новые графики состоят из трех категорий:

- Белый цвет на графике: в это время планируется включение света.

- Серый цвет на графике: в эти часы света не будет.

- Светло-серый цвет на графике: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

И как узнать свой график?

Для этого на сайте поставщика электроэнергии необходимо ввести свой адрес. Важно отметить, что до 5 января в Киевской области графики все еще тестируют, поэтому всех адресов в таблице еще нет. Но они обязательно появятся. Если же вашего адреса нет, либо отключают не по графику – звоните либо пишите своему поставщику тока.

А почему опять вводят графики? Ведь был же свет

На праздники в Украине значительно меньше электроэнергии потребляло производство. Кроме того, из-за значительного потепления сократились объемы потребления тока и населением. Однако с похолоданием и окончанием выходных генерации электроэнергии будет не хватать на всех потребителей. Поэтому графики все-таки придется вернуть.

А когда графики перестанут действовать?

Если Россия не достигнет своих целей во время обстрела энергетической инфраструктуры, после окончания зимы ситуация значительно улучшится. Графики могут сохраниться, но вот продолжительность отключения не будет таким значительным.

Как понимать график?

Чтобы в "серой" зоне вас не отключали от света, сократите в этот период времени объемы потребления тока. Если большинство научиться экономить, не будет необходимости отключать электроэнергию. Откажитесь от просмотра телевизора, компьютерных игр, стирки в период, когда может быть слишком высокая нагрузка на сеть (серая зона графика).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд передал в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными преступным путем (АРМА), 26 областных и городских операторов газораспределительных систем. Все эти предприятия принадлежат Региональной газовой компании Дмитрия Фирташа.

Предприятия обвинили в неуплате в госбюджет 1,48 млрд грн. Украинцы платят за доставку газа облгазам. За сам газ деньги поступают поставщику.

1,5 млрд грн, вероятно, не были уплачены в период с 2017 года, тогда в тарифе не было средств на плату в бюджет за использование сетей. По версии ГБР, компания Фирташа получила облгазы с нарушением процедур.

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