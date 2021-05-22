В Украине снизились цены на яйца: названа стоимость
В Украине средняя цена яиц составляет 20,46 грн за 10 штук. По сравнению с апрелем, стоимость уменьшилась на 17%
При этом цена на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает AgroTimes со ссылкой на данные Минэкономики.
Кроме того, по сравнению с прошлой неделей, цены уменьшились на 10%. Отмечается, что средняя цена десятка яиц варьируется в зависимости от региона.
В восточном регионе стоимость десятка яиц составляет 16,25 грн, в западном – 20,38 грн, в северном – 16,97 грн, в южном – 22,71 грн. В центральном цена составляет 26 грн.
Ранее сообщалось, что цены на продукты в Украине продолжат расти. С начала 2021-го заметно подорожал борщнабор, подсолнечное масло, куриные яйца. Эксперты отмечают, что подорожание продолжится.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Правительство РФ запретило вывозить из страны гречиху, крупу из гречихи грубого помола и очищенное гречневое зерно, а Украина зависит от импортной гречихи, которая поставляется в нашу страну из России через Казахстан. По этой причине цены на крупу могут подскочить.
В Украине за год подорожал алкоголь и табачная продукция отечественного производства. Так, среди алкогольных напитков заметнее всего выросло в цене пиво – на 5,2% до 18,35 грн за 0,5 л.