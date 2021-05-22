В Украине снизились цены на яйца: названа стоимость

В Украине средняя цена яиц составляет 20,46 грн за 10 штук. По сравнению с апрелем, стоимость уменьшилась на 17%

При этом цена на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает AgroTimes со ссылкой на данные Минэкономики.

Кроме того, по сравнению с прошлой неделей, цены уменьшились на 10%. Отмечается, что средняя цена десятка яиц варьируется в зависимости от региона.

В восточном регионе стоимость десятка яиц составляет 16,25 грн, в западном – 20,38 грн, в северном – 16,97 грн, в южном – 22,71 грн. В центральном цена составляет 26 грн.

Ранее сообщалось, что цены на продукты в Украине продолжат расти. С начала 2021-го заметно подорожал борщнабор, подсолнечное масло, куриные яйца. Эксперты отмечают, что подорожание продолжится.

Как ранее писал OBOZREVATEL: