В Украине стартовала налоговая амнистия: пошаговая инструкция, как подать декларацию

В Украинес 1 сентября началась кампания по добровольному декларированию. Подать декларацию можно через электронный кабинет Государственной налоговой службы.

В первую очередь пользователь должен пройти идентификацию с использованием квалифицированной электронной подписи. Об этом свидетельствует инструкция, опубликованная на сайте ГНС.

Далее в режиме "ЭК для граждан" нужно выбрать "Одноразовая (специальная) добровольная декларация" и нажать "Создать".

В экранной форме "Декларации" следует выбрать необходимый для заполнения раздел и внести первые три буквы названия для получения возможности выбора в перечне населенных пунктов.

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Из предложенного справочника выбрать "Вид валюты". Курс валюты заполняется автоматически на дату составления декларации. После этого – поставить обязательные отметки.

Следующий шаг – прикрепить отсканированные копии документов, нажав в поле "Приложения". После успешного заполнения всех необходимых разделов декларации нажать "Сохранить".

Далее необходимо подписать декларацию и отправить ее.

Документ нужно подавать в том случае, если вы заработали в тени на квартиру, машину, ценные бумаги или накопили наличку. Об этом говорится в публикации OBOZREVATEL.

Граждане могут заполнить нулевые декларации и показать заработанное в тени, заплатить небольшой налог и легализовать свое имущество.

Минимальная сумма, которая подлежит декларации – 400 тыс. грн. Сумма меньше этого уровня автоматически "прощается". К примеру, сумму в 10 тыс. долларов (эквивалент около 270 тыс. грн), декларировать не нужно.

Вносить в декларацию дом или квартиру нужно только в том случае, если их площадь составляет от 120 квадратов (квартира) и от 240 квадратов (дом). Также не нужно декларировать и машину (если это личный транспорт, а не способ заработка), стоимость которойне превышает 375 минималок (2,25 млн грн).

Сколько нужно заплатить

за валюту: 5% (6% при оплате в течение трех лет);

за валюту за границей: 9% (11,5% при оплате в течение трех лет);

недвижимость, транспорт, корпоративные права: 9% (11,5% если за три года заплатить);

облигации внутреннего госзайма: 2,5% (3% если в рассрочку).

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, зачем Украине нужна нулевая декларация и какие есть риски. В частности, без доверия к правоохранительным органам некоторые украинцы могут побояться законно декларировать скрытое имущество.

Кроме того, во многих странах после проведения кампании по нулевому декларированию устраивали жесткие и тщательные налоговые проверки.