В Украине с 1 апреля повысят пенсии, но не всем: кого затронет перерасчет

С 1 апреля в Украине состоится перерасчет пенсий тем гражданам, которые уже достигли пенсионного возраста, но продолжают работать. Повышенные выплаты такие пенсионеры получат уже в мае.

Видео дня

Обращаться никуда не придется – все расчеты будут произведены в автоматическом режиме. Такие правила предусмотрены законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Сумма повышения будет индивидуальной. При этом чем выше зарплата, тем больше может быть повышение. Как подсчитал OBOZREVATEL, при наличии 35 лет стажа и пенсии 9 тыс. грн (по формуле), повышение составит 514 грн.

Впрочем, для большинства украинцев прибавка будет менее существенной. Так, к пенсии в 5 тыс. грн при наличии "полного" стажа, добавят 285 грн.

В формуле также учитывается "новый" стаж – для пересчета он должен увеличиться минимум на два года с даты последнего повышения. То есть, повышение в апреле-2023 получат те работающие пенсионеры, которых не коснулся перерасчет в прошлом году.

Напомним, украинцы, которые официально получают минимальную зарплату, по достижении пенсионного возраста и при наличии достаточного стажа смогут претендовать только на минимальную пенсию. Ее размер сейчас составляет всего 2093 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине далеко не все 60-летние могут рассчитывать на то, чтобы вовремя выйти на заслуженный отдых. Это зависит от стажа. Кто не выполнил норму, будет работать до 63 или 65 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!