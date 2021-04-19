Сколько стоит пасхальная корзина в Украине: озвучена сумма

В 2021 году стоимость пасхальной корзины (по средним ценам) составит около 780 грн. Традиционные паска, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся украинцам на 160 грн – на 25,8% дороже, чем в минувшем году, когда минимальный набор продуктов стоил 620 грн.

Об этом заявил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко, сообщается на сайте института. Стоимость основной составляющей пасхальной корзины – паски домашней выпечки – составит около 120 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах обойдется дороже, ведь цена зависит от составляющих и отделки выпечки.

Рост стоимости обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, это подорожание яиц, сахара, муки и сливочного масла, с другой – рост цен на зерновые культуры и животноводческую продукцию за уменьшение мирового урожая зерновых, увеличение стоимости энергоресурсов, а также всплеск цен на продукты питания из-за введения карантина, отмечает эксперт.

По его словам, неожиданно дорогой составляющей стали яйца – 38 грн за десяток, что на 90% больше, чем в марте 2020 года. Традиционно дорогими будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) – 130 грн (230-305 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) – 135 грн из расчета 230-280 грн за 1 кг. По сравнению с 2020 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 22,7%, а домашней колбасы – на 10,2 %.

При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими, например, помидорами, огурцами, яблоками, красным вином – стоимость вырастет до 963 грн. Это на 162 грн, или на 20,2% больше стоимости корзины такого же состава в 2020-м.

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