В Украине резко подорожал важный овощ: сколько стоит и чего ждать

В Украине цены на лук выросли до 70 грн за килограмм. При этом цены могут в ближайшее время снизиться: страны Центральной Азии приступают к новому сезону и отменяют решение о запрете экспорта.

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Об этом в своем материале для ZN написала эксперт Лариса Гук. Так, первую половину 2023 года внутренний рынок будет функционировать по правилам импортеров. В прошлом году Украина была вынуждена завезти более 105 тыс. тонн лука. Беспрецедентная цифра.

Основными поставщиками в денежном выражении стали Польша (36%), Нидерланды (29,7%), Китай (8,45%). В 2021 году основным поставщиком лука в Украину были Нидерланды (33%), Китай (22,18%), Польша (10,6%). В позапрошлом году завезли только 23 тыс. тонн. А в 2020 году Польша не входила даже в тройку лидеров-поставщиков лука на украинский рынок.

Растет предложение лука и на внутреннем рынке. Активизация импорта вместе с безжизненной активностью потребителей притормаживают стремительное подорожание. У каждого покупателя свое представление о максимуме цены на ту, от которой плачут глаза.

Но сильно радоваться не стоит: в сегменте "овощи" есть существенная зависимость от импорта, а это постоянная угроза для стабильности цен. Кроме того, правило "эра дешевого продовольствия закончилось" продолжает действовать.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже в этом месяце начнут расти цены на мясо – говядину и свинину. Ключевой фактор – сезонный. С конца марта и до Пасхи рынок активизируется, поэтому стоимость поднимается.

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