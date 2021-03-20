В Украине резко подорожает один из главных продуктов: озвучен прогноз

В Украине цены на хлеб в 2021 года могут вырасти на 15-17%.

Об этом в эфире "Громадського радио" заявил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Это связано с ростом цен на продукты, из которых готовят хлеб. На мировом рынке значительно выросла цена на масло и яйца.

"60% стоимости яйца – это комбикорм. На мировом рынке очень выросла цена на кукурузу, а комбикорм, это и есть кукуруза. Если в декабре себестоимость яйца была 1,7 грн, то сейчас около 2,6 грн. Плюс рентабельность производителя, плюс оптово-сбытовая надбавка. Это объективные причины", – объяснил Пендзин. .

На мировом рынке цена на растительное масло выросла на практически 50%. На это влияет и то, что достаточный спрос на мировом рынке сегодня проявляет Китай. "Масло – абсолютный лидер роста цен на продовольствие в мире за прошлый год, согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН", – напомнил экономист.

В то же время по словам Олега Пендзина, цены на яйца, молочные продукты и мясо к Пасхе, если и вырастут, то не очень заметно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине стоимость подсолнечного масла в розничных сетях выросла на 10 грн за 850 мл. В некоторых магазинах стоимость бутылки достигает более 60 грн, в то время как еще неделю назад цены колебались около 37 грн.