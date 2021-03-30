В Украине рекордно подорожало подсолнечное масло: как изменилась цена

В Украине рекордными темпами дорожает подсолнечное масло. Так, бутылка масла 0,85-0,87 литра стоит уже 50-60 грн. По сравнению с прошлогодними ценами, стоимость выросла более чем вдвое.

По оценкам экспертов, сейчас внутренний рынок Украины потребляет за год примерно 500 тыс. т подсолнечного масла, тогда как экспортируется около 6-7 млн т. Поэтому внутренняя цена на этот продукт большой мере определяется мировыми ценами. Об этом сообщает "Главком".

При этом продукт дорожает не только в Украине, но и во всех странах. Среднее значение индекса цен на растительные масла FAO в феврале достигло самого высокого уровня с апреля 2012-го. Об этом говорится в отчете The Food and Agriculture Organization.

Эксперты отмечают, что росту цен на растительные масла способствовал рост цен на сырую нефть. Также на стоимость масла повлияла нехватка рабочей силы в Азии и неблагоприятная погода в ключевых регионах-производителях подсолнечника.

Так, за год (с февраля 2020 по февраль 2021) цены на растительное масло выросли на 50%. В свою очередь внешние цены влекут за собой внутренние, прежде всего на сырье – производители подсолнечника придерживают урожай в ожидании дальнейшего роста стоимости.

Среди причин подорожания масла называют неблагоприятные прошлогодние погодные условия и плохие прогнозы по урожаю масличных культур в мире. Получается, что производителям масла невыгодно продавать продукцию дешево на внутреннем рынке, поэтому они ее поставляют за границу.

Цены в магазинах внутри страны подгоняют к мировым. Отметим, что растет цена не только на масло, но и на семена подсолнечника. В марте культура в портах Украины подорожала до 22 850 грн/т.

С начала 2021-го Украина увеличила экспорт семян подсолнечника в 3,6 раза. Так, за январь-февраль 2021 года отгрузили на внешние рынки 32 тыс. т семян подсолнечника на $13,27 млн. Поэтому Украина стремительно вывозит семена подсолнечника, что также влияет на цены масла.

Напомним, в Украине в ближайшее время могут измениться цены на продукты. Эксперты считают, что в основном будет идти снижение стоимости, например, на огурцы. В свою очередь капуста и цитрусовые могут незначительно подорожать.

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