В Украине разоблачили схему незаконного возмещения НДС

Служба безопасности Украины разоблачила группировку, которая организовала незаконный механизм возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость (НДС). Схема позволила получить возмещение из госбюджета искусственно созданного НДС более чем на 8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Следователи установили, что наладил схему менеджмент одной из черкасских продовольственных компаний.

В сделке было задействовано 3 "фирмы-прокладки", зарегистрированные в разных областях. Через фиктивные операции продукцию якобы передавали на переработку коммерческой структуре, входящей в один из крупнейших агрохолдингов страны.

Получив соответствующие сертификаты от структур агрохолдинга, компания экспортировала продукцию. Во время обысков в офисах в разных регионах Украины правоохранители изъяли финансовую документацию, образцы штампа производителя мясной продукции, черную бухгалтерию, подтверждающую проведение незаконных сделок.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех фигурантов схемы. Мероприятия по разоблачению финансовых злоупотреблений проводились под руководством Черкасской областной прокуратуры.

Напомним, в Украине совокупные потери бюджета от деятельности нелегального сегмента топливного рынка за 9 месяцев 2020-го составилиот 9 до 15 млрд грн. При этом наибольшая доля нелегальной реализации топлива была присуща сжиженному газу – 35% (524 тыс. т) и дизельному топливу – 19% (1 млн. т).

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