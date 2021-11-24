В Украине разоблачили "хакеров-международников": взламывали телефоны Apple и Samsung

Владимир Пазий
Личные финансы
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Хакеры взламывали телефоны и воровали пароли

В Украине разоблачили участников международной хакерской группировки "Phoenix". Злоумышленники взламывали мобильные устройства и похищали персональные данные. Они использовали специально разработанное ПО (программное обеспечение) и техсредства.

Кибермошенники использовали фишинговые сайты компаний Apple, Samsung и др. Так, они получали доступ к аккаунтам пользователей, сообщает пресс-служба СБУ 24 ноября.

В Украине разоблачили кибермошенников

В состав группы входило 5 украинцев. Они оказались жителями Киева и Харькова. Все фигуранты дела имеют высшее техническое образование.

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Пользователи загружали приложение или программу с фишингового сайта. После это злоумышленники получали пароли. Позже они копировали информацию, хранившуюся на взломанном телефоне.

Таким образом злоумышленники снимали деньги со счетов и продавали информацию об их личной жизни. В среднем за взлом учетной записи хакеры просили $200.

Хакеры взламывали телефоны за $200

Кроме того, хакеры занимались разблокировкой украденных гаджетов американской компании Apple. После этого их продавали в магазинах Киева и Харькова.

В Украине хакеры занимались разблокировкой краденных гаджетов

Отмечается, что кибермошенники оперировали больше 2 лет. Количество жертв за это время составляет несколько сотен человек.

Хакеры взламывали телефоны
В Украине разоблачили хакерскую группировку

Как сообщал OBOZREVATEL, хакеры взломали внешнюю систему электронной почты ФБР (Федерального бюро расследований). Они разослали десятки тысяч писем из электронной почты ФБР с предупреждением о возможной кибератаке.

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