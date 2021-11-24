В Украине разоблачили "хакеров-международников": взламывали телефоны Apple и Samsung

В Украине разоблачили участников международной хакерской группировки "Phoenix". Злоумышленники взламывали мобильные устройства и похищали персональные данные. Они использовали специально разработанное ПО (программное обеспечение) и техсредства.

Кибермошенники использовали фишинговые сайты компаний Apple, Samsung и др. Так, они получали доступ к аккаунтам пользователей, сообщает пресс-служба СБУ 24 ноября.

В состав группы входило 5 украинцев. Они оказались жителями Киева и Харькова. Все фигуранты дела имеют высшее техническое образование.

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Пользователи загружали приложение или программу с фишингового сайта. После это злоумышленники получали пароли. Позже они копировали информацию, хранившуюся на взломанном телефоне.

Таким образом злоумышленники снимали деньги со счетов и продавали информацию об их личной жизни. В среднем за взлом учетной записи хакеры просили $200.

Кроме того, хакеры занимались разблокировкой украденных гаджетов американской компании Apple. После этого их продавали в магазинах Киева и Харькова.

Отмечается, что кибермошенники оперировали больше 2 лет. Количество жертв за это время составляет несколько сотен человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, хакеры взломали внешнюю систему электронной почты ФБР (Федерального бюро расследований). Они разослали десятки тысяч писем из электронной почты ФБР с предупреждением о возможной кибератаке.