В Украине распространяют фальшивые деньги, которые не возможно вычислить: что известно

В 2021 году украинские банки зафиксировали много качественно поддельных банкнот номиналом 500 грн. Их фактически невозможно было распознать без специального оборудования.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. В целом, самые "популярные" подделки на этот момент: 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года. Их количество составило около 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно.

"Как правило, качество поддельных банкнот значительно хуже, чем настоящих. – говорит Елена Коробкова. – Но иногда распознать фальшивку бывает достаточно сложно. Поддельные банкноты обычно отличаются по цвету от оригинала, также там отсутствуют водяные знаки, оптико-переменные краски, защитные ленты и рельефные изображения. Также стоит обратить внимание на то, что настоящая купюра рельефная. Краска наносится на нее выпуклым слоем, легко определяется на ощупь".

Чтобы уменьшить риск получить фальшивку Елена Коробкова советует:

изучить раздел сайта НБУ, посвященный наличным гривнам и элементам защиты от подделок;

по возможности переходить на безналичный расчет;

если не смотря на все попытки окажется, что где-то вам дали фальшивку, немедленно обращайтесь в полицию.

По словам Коробковой, в Украине уровень подделки банкнот национальной валюты остается стабильно низким. К примеру, за 2019 на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 2,9 шт. поддельных банкнот, в 2018 году – 2,5 шт. Для сравнения, в странах Евросоюза, по данным официального сайта Европейского центрального банка, в 2018 году этот показатель составлял примерно 27 шт. поддельных банкнот евро.

"В целом, система защиты национальной валюты находится на высоком уровне и вполне соответствует системам защиты ведущих валют мира", – подчеркнула Елена Коробкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине резко ухудшилась ситуация с фальшивыми деньгами. Сейчас подделки составляют пятую часть теневых финансовых средств страны.

Ранее появились поддельные доллары высокого качества, которые не всегда могут распознать даже специальные аппараты. Руководство Национального банка разослало украинским финучреждениям сообщение с описанием уловок, к которым прибегли фальшивомонетчики.