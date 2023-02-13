В Украине распространяют фальшивки: преступники заявляют, что используют специальный станок, "деньги" могут попасться любому 

В Украине фальшивомонетчики продают в сети "купюры" гривни и долларов разного номинала. При этом преступники заявляют, что используют специальный станок, который позволяет печатать ненастоящие банкноты высокого качества.

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О том, как не стать жертвой фальшивомонетчиков, читайте в материале OBOZREVATEL.

Фальшивые гривни и доллары распространяют по всей стране

"Доставим в любой крупный город", – рассказывает OBOZREVATEL фальшивомонетчик, который реализует свою продукцию через Telegram. В качестве подтверждения качества товара преступники показывают фотографии станков для изготовления банкнот, материалы, напечатанные купюры. На некоторые из них фломастером написано название "онлайн-магазина", чтобы убедить: фото настоящие, а не из сети.

Фальшивомонетчики доставляют гривни и доллары с помощью кладменов. Их также нанимают через соцсети. Задача кладмена забрать на "Новой почте" посылку, а после разнеси ее по указанным точкам. Посылки (их также называют "кладами") прячут в кустах, на деревьях, во дворах. Без подсказки, где найти товар, найти клад крайне сложно.

Покупатель платит за фальшивые деньги, кладмен прячет его и отправляет подсказку и фото администратору, администратор передает фото покупателю. На этом круг замыкается.

Фальшивки продают по курсу четыре фальшивые купюры за одну настоящую соответствующего номинала. Например, за 100 настоящих гривен можно купить 400 фальшивых. Или же за 1000 грн – 100 долларов. Фальшивомонетчики сами деньги не распространяют, потому что так легче всего попасться правоохранителям.

Вместо этого напечатанные в кустарных условиях гривни и доллары сбывают через интернет. Сами продавцы уверяют, что качество купюр на высоком уровне. На самом деле с такими "деньгами" расплатиться можно только там, где не работают детекторы валют. По-настоящему качественных подделок крайне мало.

Фальшивки встречаются регулярно

"Я детектором валют только купюры в 500 грн раньше проверяла, а тут взяла в руки 200 грн, а они такие новенькие. Посмотрела против свет: вроде есть защитные элементы. Но что-то мне все равно показалось подозрительно. Я тогда на детекторе валют эти 200 грн посмотрела – а там половины защитных элементов нет, банкнота еще и не светится так, как обычно", – рассказывает OBOZREVATEL владелец продуктового магазина в Днепре Ирина.

Магазин Ирины находится в частном секторе, местные жители заходят "докупать" то, что не купили в крупных супермаркетах рядом. После такого случая Ирина стала проверять все купюры в 200 грн на детекторе валют. За последние шесть месяцев ей дважды попалась фальшивка.

"Я полицию конечно не вызывала. Просто не принимала такие гривни. Может мне так повезло, но вообще я не верила, что фальшивки прям так могут попасться. Это редкость", – рассказывает Ирина.

В НБУ подтверждают: гривня одна из наиболее защищенных валют и ее подделывают значительно реже, чем евро или тем более доллары. Так, на 1 млн настоящих банкнот гривен в обращении по результатам 11 месяцев прошлого года приходилось 2,1 штук подделок. Но с другой стороны, часто те, кому попалась фальшивка, не обращаются в полицию и не несут деньги на экспертизу.

Поэтому статистика о количестве фальшивок может быть занижена. Фальшивомонетчики регулярно попадаются правоохранителям. Накрывают целые "монетные дворы": преступники в кустарных условиях печатают любые валюты, пользуются анонимностью в соцсетях и по почте распространяют такие "купюры" по всей стране.

Как не стать жертвой фальшивомонетчиков

Не используйте крупные купюры в маленьких магазинах, общественном транспорте. Проще всего фальшивку сбыть в маршрутке, автобусе. Водители, которые также выполняют функции кондукторов, не имеют возможности проверять все купюры. Если же вы рассчитываетесь крупной купюрой в общественном транспорте, вместе со сдачей рискуете получить фальшивку.

Проверяйте все деньги, которые попали к вам в руки. На сайте НБУ можно найти картинки с указанием всех защитных элементов каждой украинской банкноты. Изучите их. Как минимум проверяйте крупные купюры, просмотрев их против света.

Не покупайте доллары в непроверенных местах. Лучше пользоваться услугами банков, или же тех обменников, которые имеют лицензию НБУ (можно проверить на сайте регулятора).

Як повідомляв OBOZREVATEL, поки що експерти не бачать причин скуповувати долари. Більш вигідним варіантом фахівці вважають вкладення заощаджень у гривневі ОВДП (облігації внутрішньої державної позики України).