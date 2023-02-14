В Украине распространяют фальшивки, они могут попасться любому: что нужно сделать 

В Украине мошенники продают фальшивые гривни и доллары в интернете. Для этого используют сеть доставщиков (кладменов) и чат-бот в Telegram. Ненастоящие купюры могут попасться любому украинцу. Чтобы обезопасить себя, нужно отказать от использования крупных купюр в общественном транспорте и небольших магазинах, отдать предпочтение безналичному расчету и изучить защитные элементы банкнот.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Фальшивомонетчики заявляют, что используют собственный верстат, а за каждую настоящую купюру доставляют четыре ненастоящие такого же номинала. Фальшивки используют для расчета, пытаются обменять на настоящие деньги уже покупатели.

При этом тогда как фальшивомонетчики остаются анонимными и не используют "деньги", все риски берут на себя покупатели. Именно они пытаются сбыть ненастоящие деньги. OBOZREVATEL пообщался с фальшивомонетчиками. В Telegram они создали специальный бот, с помощью которого продают фальшивки по всей стране.

В каждом крупном украинском городе работает сеть кладменов. Это те украинцы, которые за оплату соглашаются забрать посылку на "Новой почте" и спрятать ее в указанном районе. Карту с пометкой того места, где спрятана посылка, отправляют покупателю. Таким образом покупатель не встречается с продавцом. Ни кладмены, ни покупатели с продавцом не встречаются.

Печатают не только гривни, но и доллары. Для того, чтобы не купить фальшивые деньги, важно пользоваться услугами только лицензированного Нацбанком обменника, или же услугами банков.

Как сообщал OBOZREVATEL, пока эксперты не видят причин скупать доллары. Более выгодным вариантом специалисты считают вложение сбережений в гривневые ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа Украины).